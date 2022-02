L’amica geniale 3 anticipazioni: un matrimonio e una malattia cambiano tutto

Questa sera, domenica 13 febbraio, andrà in onda la seconda puntata de L’amica geniale. Le anticipazioni: Pietro e Elena diventano marito e moglie, ma la salute di Lila peggiora

Domenica è arrivata e il pubblico di Rai 1 non aspetta altro che sintonizzarsi su Rai 1 in prima serata per seguire un’altra puntata dell’Amica Geniale. L’amata fiction ispirata dalla famosa saga letteraria di Elena Ferrante è arrivata alla sua terza stagione. Questa sera andranno in onda, come di consueto, altri due episodi: “La cura” e “Guerra fredda”, che racconteranno le vicende delle due amiche Lenù e Lila.

Lenù è preoccupata dalle cattive condizioni di salute della sua amica, e deciderà di scrivere un articolo di denuncia sul salumificio dove lei lavora. Inoltre, cosa non da poco, finalmente accetterà di diventare la moglie di Pietro. A partire dalle 21.20 nuove ed emozionanti sorprese. Raffaella deciderà di iscriversi al partito comunista, dopo l’opera di convincimento di Pasquale e Nadia.

L’amica geniale 3, le anticipazioni della puntata di questa sera

Sarà questo il modo in cui la Cerullo proverà a ribellarsi alle dure condizioni che ha trovato nella vita in fabbrica, e in particolare sul basso stipendio e il modo in cui Bruno Soccavo tratta i dipendenti. Però Lila dovrà fare i conti con la sua salute, che tenderà a paggiorare.

Leggi anche -> L’amica geniale 3: le vite di Lila e Lenù cambiate per sempre

Purtroppo, la ragazza non parla dei suoi problemi col medico, ma Elena ha capito le sue difficoltà e proverà ad aiutarla scrivendo un articolo di denuncia sulle condizioni di lavoro della sua amica. Nel secondo episodio vedremo le condizioni di salute di Raffaella peggiorare ancora, ma l’articolo scritto da Elena sarà pubblicato da “L’Unità” e il problema delle operaie del salumificio diventerà di dominio pubblico.

Leggi anche -> “E’ stato molto difficile”: la confessione a cuore aperto dell’attrice de L’amica geniale

La scrittrice inizierà a diventare famosa grazie alla collaborazione col quotidiano ed entra nel mondo del giornalismo di una certa importanza.