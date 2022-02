Sai risolvere il rompicapo del gatto? Scopri quanti soldi possiede!

Analizzare un problema potrebbe risultare qualcosa di stressante, invece ti dimostro che ti piacerà! Risolvere gli indovinelli genera una vera soddisfazione, specialmente quando si tratta di un rompicapo come quello che ti sto per mostrare. Ha a che fare con gli animali, ti piacciono? Il gatto sarà la soluzione da trovare, sei pronto?

La consegna è molto semplice, ma bisogna un attimo fare il punto della situazione. Non si può risolvere un problema del genere, senza prima conoscere i dati a disposizione. Non temere di dover fare chissà quale calcolo, credimi una volta compreso il ragionamento sarà immediato trovare la soluzione che cerchi. Partiamo dal quesito protagonista dell’indovinello. La domanda è semplice: quanti soldi ha il gatto?

Forse, il primo dubbio che viene, è dover pensare che un gatto possegga dei soldi! Al di là dell’ironia, viaggiamo con la fantasia, perché il ragionamento parte tutto da lì. Davanti a noi abbiamo ben 4 animali, i quali possono piacere o meno, ma ognuno ha le sue particolarità.

Insomma, chi è più ricco tra gli animali qui presenti? Vediamo quanto guadagnano, ma soprattutto come!

Rompicapo del gatto, vuoi la soluzione o hai capito?

Se vuoi fare un altro gioco che abbia gli amici a 4 zampe come protagonisti, prova il rompicapo alla scoperta dei cinque animali, vedrai che ti farà impazzire, ma una volta trovata la soluzione ti sentirai molto soddisfatto. Al di là degli altri indovinelli da risolvere, sei riuscito a capire come risolvere questo? Come fa il gatto a guadagnare dei soldi? Soprattutto come ci sono riusciti anche gli altri animali ad accumularli? Ragionaci un po' su, sennò scorri l'articolo perché ho la soluzione.

Abbiamo una papera dal collo verde, una tarantola, un’ape e un micio, cosa hanno in comune? Diciamo ben poco, dato che il gatto è un mammifero e non un insetto, né tantomeno un volatile, inoltre possiede quattro zampe…

Ed ecco la soluzione! Dalle caratteristiche più scontate si trova il modo di risolvere il giochetto con il quale ti ho sfidato. E’ proprio nelle zampe che puoi trovare la soluzione! Individuando l’elemento in comune, le zampe appunto, e svolgendo un piccolo calcolo, si possono ricavare i soldi che ha guadagnato il micio!

Quindi, se la papera ne ha due, €4,50 + €4,50, dà come risultato €9,00, stesso procedimento deve essere fatto con gli altri quattro. Come individuare il valore? Trovando in primis l’elemento in comune, e poi provando tutta una serie di calcoli finché non si trova il valore giusto!

Allora, ci eri riuscito da solo o hai toppato? Aggiorniamoci per il prossimo indovinello!