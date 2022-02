Belen Rodriguez scatenata: la promessa ai fan prima del ritorno in tv

Belen Rodriguez prima del suo ritorno in tv con una nuova puntata da Le Iene ha scatenato gli utenti della rete con una promossa.

Belen Rodriguez sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dal punto di vista professionale. La bella modella argentina è stata promossa a conduttrice e dopo anni di gavetta ha un programma tutto suo al fianco di Teo Mammucari. La Rodriguez è stata scelta, infatti, per condurre il programma più irriverente di sempre: Le Iene, dove durante il suo debutto si è tolta qualche sassolino dalla scarpa raccontando la sua versione in merito ad alcuni episodi legati alla cronaca rosa.

I suoi fedeli sostenitori hanno apprezzato e non poco la sua sincerità, ma hanno comunque riservato alcune critiche alla loro beniamina. Quest’ultima, che da molta importanza al loro parere, ha scelto di ascoltare i loro consigli e prima del ritorno in tv ha fatto loro una specifica promessa.

Belen Rodriguez prima de Le Iene ha fatto una promessa ai suoi fedeli sostenitori e questa volta non rimarranno affatto delusi, potete scommetterci.

Le Iene: Belen Rodriguez pronta a scatenare i fan con una promessa

Belen Rodriguez, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, a Le Iene è stata apprezzata e non poco dai suoi fedeli sostenitori, ma questi le hanno rivolto qualche critica e non in merito alla conduzione. Le sue doti da presentatrice hanno fatto centro, così come la sua schiettezza. Ciò che invece non ha trovato un certo gradimento da parte loro è stato l’uso eccessivo del make up.

Secondo i fedeli sostenitori della bella modella argentina, avrebbe esagerato con l’uso dei prodotti legati al make e le hanno fatto presente il proprio pensiero, facendole presente che al naturale riesce ad esaltare ancora di più la sua bellezza latina. Belen ha subito letto i commenti che le hanno lasciato, così ha scelto di fare ai suoi fedeli sostenitori una promessa in merito alla prossima messa in onda de Le Iene, in modo tale da poter accontentare i suoi fan che la supportano da sempre non solo per tutto quello che riguarda la sua carriera ma anche nei periodi down nel suo privato.

“Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!” ha scritto la Rodriguez su Instagram, promettendo ai suoi fan che durante il prossimo appuntamento sarà più naturale, così come loro le hanno consigliato.

Belen ha fatto una promessa ai suoi fedeli sostenitori, che non vedono l’ora di rivederla in azione sul bancone del programma più irriverente di sempre.