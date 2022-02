Famiglia da una tonnellata a Vite al limite: ecco com’è adesso

La “famiglia da una tonnellata” a Vite al limite, parteciparono alla quindicesima puntata della sesta edizione del docu reality di Real Time

Non sempre “Vite al limite” ha visto la partecipazione di numerosi personaggi, che con le loro storie hanno conquistato l’attenzione del pubblico. Ma spesso non ci sono stati solo pazienti singole, ma anche coppie. Coniugi, fidanzati o anche fratelli. E si è visto pure il singolare caso di un’intera famiglia che ha partecipato al programma di Real Time. Parliamo della famiglia Perrio, i tre fratelli ribattezzati “famiglia da una tonnellata”, che hanno partecipato all’edizione numero 15 del famoso programma.

I tre fratelli si sono ritrovati in condizioni molto difficili, e dopo aver consultato vari medici hanno trovato nel dottor Nowzaradan l’aiuto che aspettavano. Quando sono entrati nella clinica di Houston pesavano rispettivamente 263 chili (Clarence), 281 chili (Brandie) e 365 chili (Roshanda). La loro storia è stata seguita con passione dal pubblico di Real Time, e due anni dopo la messa in onda in tanti si chiedono come si è evoluta la loro storia.

Vite al limite, l’incredibile storia dei tre fratelli Perrio

I tre ragazzi erano stati scoraggiati dai medici che avevano consultato. Addirittura si parlava di zero possibilità di dimagrire, ma il dottor Now ha dato loro una speranza. Il primo a fare l’intervento chirurgico è stato Brandie, seguito subito da Clarence (che si è assentato per un periodo dal programma).

La più diffidente nei confronti dell’operazione era la ragazza, Roshanda. Per fortuna, quando ha visto i fratelli operarsi con successo ha trovato anche lei il coraggio per sottoporsi all’intervento chirurgico. Anche perché, avendo toccato i 274 chili, l’operazione era necessaria. I tre fratelli hanno perso nel giro di un anno 300 chili complessivamente, ma per loro il percorso non era finito.

I risultati sono arrivati col tempo, visto che Roshanda ha perso 130 chili e deve proseguire il percorso. Clarence ha perso 100 chili e anche lui proseguirà da solo. Chi ha avuto maggiori problemi è Brandie, che a quanto pare è perfino ingrassato, ma è riuscito comunque a recuperare una vita normale.