Proposta di matrimonio a C’è posta per te, ma il web non perdona

A C’è posta per te sabato scorso c’è stata una romanticissima proposta di matrimonio, ma il web non ha perdonato gli scivoloni. Li avete notati?

C’è posta per te, dopo la pausa forzata a causa della messa in onda dell’ultima puntata del Festival di Sanremo 2022, è tornato sul piccolo schermo degli italiani, conquistando come al solito il cuore dei telespettatori. In particolar modo ad averli colpiti è stata la proposta di matrimonio avvenuta negli studi Elios di Roma.

Maria ha ospitato in studio Luigi che, grazie all’aiuto di Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ha chiesto alla sua compagna Luisa di voler diventare sua moglie.

La proposta ha emozionato il pubblico del piccolo schermo, che ha avuto modo di poter assistere all’amore di una giovane coppia che ha scelto di mettere su famiglia. Lei, infatti, è in dolce attesa ed i due insieme sono pronti ad accogliere il piccolo, o la piccola, che sconvolgerà le loro vite come non mai prima d’ora. Durante la messa in onda di questo romantico momento, il popolo del web non ha potuto fare a meno di notare uno strano dettaglio e per questo motivo ha scelto di non perdonare il protagonista di questa storia.

Giovanni e Luisa emozionano a C’è posta per te, ma il dettaglio non sfugge

La storia raccontata da Giovanni e Luisa a C’è posta per te ha emozionato i telespettatori nel vedere una giovane coppia darsi così da fare per potersi costruire il proprio nido d’amore. Anche le parole degli ospiti di eccezione hanno aiutato, sottolineando come l’amore perfetto non esiste e come anche loro hanno dovuto affrontare un periodo difficile, ma insieme è possibile superare ogni cosa.

Durante la messa in onda di questo momento, quando Luigi rivolgeva alla sua compagna dolci parole d’amore, ha confidato che è sempre stato un ragazzo che ha dato poco peso alla scuola, preferendo uscire con i suoi amici piuttosto che dedicarsi alla sua formazione. Questo ha fatto storcere e non poco il naso agli utenti della rete, ritenendolo un cattivo esempio. Anche perché subito dopo non hanno potuto fare a meno di notare tutti gli errori grammaticali commessi da lui durante il corso del blocco dedicato alla sua storia, ma c’è chi invece prende le parti del ragazzo considerando anche la tensione ed emozione provata in questi istanti.

Il pubblico di C’è posta per te non ha particolarmente apprezzato l’uscita del ragazzo, ma allo stesso tempo si è commosso nel vedere la forza del suo amore.