Royal Family: il San Valentino (romantico?) di Harry e Meghan

Harry e Meghan sono pronti per festeggiare San Valentino, la festa degli innamorati. Sarà una giornata romantica o dobbiamo aspettarci qualche sorpresa?

Il giorno di San Valentino è sempre speciale per tutte le coppie di innamorati. Durante questa giornata si organizzano cene a lume di candela, sorprese per il proprio partner, viaggi o altre attività piacevoli da fare insieme alla persona amata. Si tratta di una festa molto antica, che si festeggia il 14 febbraio da tantissimi secoli. Pare che sia nata addirittura nel XI secolo.

Nata come festa religiosa, si è evoluta nel corso dei secoli fino ad arrivare ad oggi. San Valentino è una festa molto sentita soprattutto nei paesi anglosassoni, dove le celebrazioni iniziano qualche giorno prima e vengono spesso organizzati eventi in occasione del 14 febbraio. I primi bigliettini d’amore di San Valentino risalgono al XIX secolo negli Stati Uniti d’America. Oggi questi biglietti d’amore sono stati sostituiti da regali di ogni genere.

Non si tratta di una festa popolare, tutti gli innamorati festeggiano questo giorno speciale. Anche i nobili. Dalla California arrivano alcune indiscrezioni sul San Valentino di Harry e Meghan. I Sussex celebreranno la festa degli innamorati con la solita cenetta romantica o hanno altri programmi? Scopriamolo insieme!

Il San Valentino di Harry e Meghan

Come festeggeranno il San Valentino i Duchi di Sussex? Dagli Stati Uniti d’America arrivano alcuni dettagli sulle decisioni prese in merito da una delle coppie più famose del mondo. Pare proprio che stasera i Sussex abbiano deciso di rilassarsi e di passare qualche ora insieme, allontanando per un po’ le polemiche legate ai contratti con Spotify e alle vicende della Royal Family.

La coppia vive da oltre due anni in una splendida villa di Montecito, nella Contea di Santa Barbara, ma non sarà in questa location che passeranno il giorno di San Valentino. Harry e Meghan avrebbero optato per una serata romantica in uno dei ristoranti più lussuosi di Los Angeles. I figli Archie e Lilibet Diana resteranno a casa con il personale mentre loro due usciranno per godersi una serata da soli.

Leggi anche – Royal Family: tre curiosità incredibili sulla Regina Elisabetta II

Quando vivevano ancora nel Regno Unito, i Sussex erano continuamente seguiti da paparazzi e curiosi, soprattutto in occasione di festività e occasioni speciali. San Valentino è da sempre l’occasione giusta per ottenere uno scatto da pubblicare nel giro di qualche ora. Quasi sicuramente succederà la stessa cosa anche oltreoceano. Il nome del ristorante è (per il momento) top-secret ma è possibile che, proprio per evitare l’assalto di giornalisti, paparazzi e semplici curiosi, Harry e Meghan decidano di tenere segreta la location fino all’ultimo minuto. Non è escluso che sia proprio l’ex attrice statunitense a pubblicare qualcosa sui social nei prossimi giorni.