Resa dei conti tra Alex Belli e Delia Duran: scintille notturne al GF Vip

Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip si ritrovano ancora una volta sotto lo stesso tetto e la resa dei conti è ormai arrivata.

Alex Belli è stato, ed è, senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini. L’ex stella di Centovetrine aveva terminato il suo percorso a dicembre, dopo che il conduttore gli aveva comunicato di essere stato squalificato per aver violato le distanze di sicurezza con sua moglie Delia Duran che è entrata subito dopo nella casa più spiata d’Italia per comprendere se era così forte da perdonarlo o meno per l’effetto venutosi a creare con Soleil Sorge.

Durante la diretta di ieri sera però è avvenuto il colpo di scena, in quanto Alex Belli ha fatto il suo rientro nel programma per mettere un punto a questa storia e dopo la fine del collegamento con Alfonso Signorini, non poteva mancare nel cuore della notte un confronto con Delia Duran.

Delia Duran spiazzata da Alex Belli: la dichiarazione d’amore al GF Vip

Alex Belli, dopo essere rientrato nella casa del Grande Fratello Vip, ha lasciato senza parole Delia Duran confidandole che il motivo per cui ha scelto di ripetere quest’esperienza è per conquistare di nuovo il suo cuore e la sua fiducia, ammettendo quanto lei sia riuscita a fare nel giro di poche settimane un ottimo percorso che è stato notato subito anche dal pubblico del piccolo schermo che ha scelto di eleggerla come prima finalista del programma.

“Quando tu mi chiedevi di lasciarti stare ed io ho fatto un passo indietro è stata la più grande dimostrazione d’amore assoluta, l’ho fatto per te, perché me lo avevi chiesto” ha spiegato l’ex stella di Centovetrine non appena il conduttore ha staccato il collegamento e dato loro la buonanotte.

“Cosa ti ho detto prima di entrare al Grande Fratello? Là le cose non si risolvono in cinque minuti come fuori, diventano più giganti“ ha poi proseguito rivelando ancora una volta quello che è il suo punto di vista. “Fuori, lo sai, quando litighiamo non andiamo a letto se prima non facciamo pace. Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo” ha poi ammesso per la prima volta senza troppi giri di parole. “Io la notte ti guardavo dormire, eri confusa“ ha poi aggiunto rendendo chiare le sue intenzioni. “Ti ho mandato l’aereo per farti capire la mia posizione, senza fraintendimenti”.

Delia Duran perdonerà Alex Belli dopo il ritorno di lui nella Casa?