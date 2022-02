Matrimonio a prima vista Italia 2022: grandi emozioni con le nuove coppie

La nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia è pronta a partire. Svelate le otto nuove coppie che si sposeranno al “buio”: chi sono

Ci siamo: la nuova stagione di “Matrimonio a prima vista” sta per cominciare. Dopo tre mesi dalla fine della scorsa edizione, è tutto pronto su Real Time per celebrare le prossime tre nozze “al buio”. Si comincia domani, mercoledì 16 febbraio. In prima serata (canale 31 dgt) comincerà l’ottava edizione: andranno in onda i primi due episodi. Svelate, quindi, le tre nuove coppie che si lanceranno in questa pazza avventura.

Si sposeranno nello stesso giorno in cui si conosceranno per la prima volta, e cominceranno un periodo di prova di cinque settimane, senza dimenticare l’immancabile viaggio di nozze. Al termine di questo periodo le coppie decideranno se proseguire assieme la loro vita oppure se procedere con regolare divorzio. I protagonisti di questa, attesissima, ottava edizione sono stati selezionati dall’algoritmo che elabora centinaia di test attitudinali.

Matrimonio a prima vista, ci siamo: tutto pronto per l’ottava edizione

Le coppie definitive vengono poi assemblate dal team di esperti formato da Mario Abis, Nada Lofreddi e Andrea Favaretto. Dopo aver fatto il loro lavoro incrociano le dita e sperano che almeno una delle tre coppie possa essere quella giusta. Ma quali sono le nuove coppie? Si parte da Antonio, 29enne di Castri, in provincia di Lecce.

Sposerà senza averla mai vista prima Giorgia, che di anni ne ha 28 e viene da Rieti. La seconda coppia è quella formata da Gianluca e Giorgia. Lui ha 30 anni e viene da Nichelino, in provincia di Torino. Sua moglie sarà Giorgia, che di anni ne ha 27 e viene da Mondovi, provincia di Cuneo.

Infine, la terza coppia è quella formata da Mattia e Cristina: lui ha 34 anni e viene Bernareggio (MB), mentre la sua futura moglie ha 30 anni e arriva da Capriolo, provincia di Brescia. Saranno loro le coppie giuste? Vedremo se questi matrimoni e questi “presunti” amori avranno ragione oppure no.