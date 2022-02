“E’ nata Alma Futura”: il dolce annuncio dell’amatissima cantante

Alma Futura è la figlia dell’amatissima cantante, che ha da poco annunciato ai suoi fedeli sostenitori di essere diventata mamma per la prima volta.

Alma Futura è da poco venuta al mondo. La piccola neonata è la figlia dell’amatissima cantante che ha conquistato tutti durante il corso della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, il primo che ha visto Amadeus indossare i panni di conduttore e direttore artistico. Da quel momento è subito entrata nel cuore di milioni di italiani che non appena hanno avuto modo di poter leggere il suo dolce annuncio non hanno potuto fare a meno di condividere la gioia della propria beniamina in questo momento così felice.

La cantante ha speso bellissime parole per comunicare la nascita della sua piccola che sicuramente le sconvolgerà, in positivo, la vita e perché no: come per molti suoi colleghi, potrebbe essere la fonte di ispirazione di nuove canzoni. Alma Futura è la figlia di Levante e la cantante ha scelto di comunicarlo ai suoi fedeli sostenitori così.

Levante diventa mamma: è nata Alma Futura

La cantante Levante è diventata mamma per la prima volta e sui social ha scelto di fare un dolce annuncio per tutti i suoi fedeli sostenitori che non hanno potuto fare a meno di gioire per il bellissimo momento, in questo periodo così difficile, che la loro beniamina sta vivendo e che sicuramente diventerà fonte di ispirazione non solo per la sua vita ma anche per la sua arte, considerato che è una delle cantautrici più apprezzate del bel paese.

“Il 13 Febbraio è nata Alma Futura” ha annunciato la cantante sul suo profilo Instagram. “Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata” ha poi proseguito. “Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo” ha poi ammesso, raccontandosi a cuore aperto ai suoi fedeli sostenitori in merito alla nascita della sua piccola.

“Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma” ha poi scritto, ringraziando lo staff che l’ha seguita durante il parto. “È stato un momento indimenticabile“ ha subito aggiunto.

“Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome: ti chiamerai Alma Futura”.