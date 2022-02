Clizia Incorvaia mamma bis: il fidanzato Paolo Ciavarro la sorprende con una proposta di matrimonio in diretta al GF Vip?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, lo scorso 8 febbraio, hanno festeggiato due anni d’amore. Un secondo anniversario speciale per la coppia che tra pochi giorni accoglierà in famiglia il frutto dell’amore. Clizia, infatti, è al nono mese di gravidanza e potrebbe partorire da un momento all’altro. Per festeggiare l’amore nel giorno di San Valentino, Clizia e Paolo torneranno nel luogo dove tutto è cominciato.

Clizia e Paolo, dopo due anni dall’inizio della loro bellissima storia d’amore, nel giorno dedicato agli innamorati, tornano nella casa del Grande Fratello Vip dove si sono conosciuti e innamorati dando il via ad un progetto di vita insieme che, tra qualche giorno, porterà alla nascita del loro primogenito.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip?

Nella casa del Grande Fratello sono tanti tanti amori e quello di Clizia e Paolo è uno di quelli che ha fatto e continua a far sognare il pubblico. Clizia, reduce dal matrimonio finito con Francesco Sarcina, mamma di una bambina, non avrebbe mai immaginato di trovare l’amore partecipando ad un reality. In Paolo Ciavarro, però, ha trovato la persona giusta con cui non sono credere nuovamente nell’amore, ma anche costruire una famiglia insieme.

“8 Febbraio 2022 festeggiamo i nostri 2 anni così, in attesa del regalo più bello che la vita possa darci: Waiting for Gabriele”, ha scritto mamma Clizia su Instagram pubblicando la foto che vedete qui in alto.

Emozionati e sempre più innamorati, Clizia e Paolo tornano così al Grande Fratello Vip come ospiti per celebrare l’amore vero e portare fortunata alle coppie che si sono formate nell’edizione attualmente in onda ovvero Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi.

Oltre a non vedere l’ora di rivederli dove tutto è cominciato, i fan sperano di vedere la proposta di matrimonio in diretta di Paolo a Clizia. A tal proposito, in un’intervista rilasciata a Verissimo, sul matrimonio, Paolo ha detto: «Io ti ho sempre risposto in maniera diretta. Ci sarà sicuramente, non adesso, non a breve». I fan, dunque, dovranno aspettare ancora un po’?