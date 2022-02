E’ stata protagonista del Grande Fratello Vip: ecco cosa fa e com’è oggi

Non sempre tutto quello che viene mostrato rappresenta la verità, a volte ci vogliono anni per metabolizzare eventi di portata traumatica. Tra un dramma e l’altro però, vecchie glorie tornano a raccontare la loro vita, anche per spiegare come sono diventati oggi. La protagonista del Grande Fratello Vip ha scioccato tutti.

Niente da aggiungere, nonostante passino gli anni, il Grande Fratello Vip non smette di stupire. I concorrenti del reality più controverso restano sulla bocca del pubblico a casa che fedelissimo non perde una sola puntata, figuriamoci le edizioni! Un’ex vip è protagonista di un evento molto chiacchierato. E’ disponibile a parlarne per una determinata ragione, la quale dovrebbe far comprendere che le persone sono più fragili di quello che sembrano, e che dalla gogna mediatica al suicidio è un attimo.

La situazione è sempre più complessa all’interno della casa più chiacchierata d’Italia, ma una cosa è certa, se ne parla sempre, anche se si tratta di vecchi concorrenti. Infatti, è proprio una di loro a confessare l’inconfessabile, chi l’avrebbe mai detto che dietro tanto gossip ci sarebbe stata tutta questa tristezza?

E’ vero che tutt’ora il programma dona un certa notorietà, anche in negativo. C’è una guerra in corso tra vipere, la quale sta cambiando non poco le dinamiche all’interno della casa e sta prendendo una brutta piega.

Con la consapevolezza che non giudicare è la cosa più importante, c’è una storia che merita un certa attenzione, anche se non la si crede, bisogna approfondirla adesso che ci sono più elementi.

Protagonista del Grande Fratello Vip rivela la verità

Come se non bastasse anche le relazioni d’amore stanno un po’ scemando, c’è una brutta aria. Da una parte scappano baci, poi volano parole pesanti, e ancora ci sono novità per una coppia che sta per nascere. Nella casa c’è un bel po’ di astio e rancore, anche perché sembra che tutte le energie positive siano state assorbite, favorendo lo sviluppo di un atteggiamento ed un mood davvero pesante da parte dei coinquilini. Così, coglie l’occasione l’ex protagonista di dire la sua, perché sono stati toccati argomenti importanti.

Cosa c’entra Pamela Prati? Beh possiamo dire che essendo stata un vittima degli haters è più che azzeccata nel discorso, perché c’è molto odio nella casa, ma anche fuori. I protagonisti del GF Vip sono spesso attaccati pesantemente da leoni da tastiera che a volte dimenticano che dietro il personaggio televisivo ci sono delle persone.

La Prati è stata concorrente qualche anno fa, ed è stata letteralmente lo zimbello dei social media e dei giornali per essere stata sbugiardata in diretta.

Cosa aveva combinato? Aveva finto di avere una relazione. Il fidanzato inventato era proprio il famoso e inesistente Mark Caltagirone. Il nome adesso è continuamente deriso, e con esso la stessa ex gieffina e soubrette, quasi dimenticando il suo passato da showgirl.

Pamela ne parla perché non può accettare l’odio ricevuto, ribadendo il fatto di essere stata vittima delle sue due manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Queste hanno contribuito a farle credere di avere una relazione in modo subdolo.

Che la showgirl avesse dei traumi personali, non è trapelato, quello che è diventato noto è stato proprio il fatto di essere una bugiarda! In realtà, la stessa racconta di aver ricevuto messaggi, audio, foto e video del presunto fidanzato che all’ultimo minuto non si presentava agli appuntamenti.

Lo stesso ha ingaggiato un bambino, anch’esso attore, per simulare una scena grottesca. La donna era entrata nella trama di un film grazie alla manipolazione di gente che ben conosceva il suo trascorso in orfanotrofio. Infatti, quando le si è parlato di questo bambino in difficoltà, ci ha creduto.

La cosa che più l’ha ferita è stata il fatto che il pallavolista Roberto Cazzaniga ha vissuto lo stesso per 15 anni, e invece di odio ha ricevuto compassione. Allora, si domanda perché per lei non è stato lo stesso?

Ha deciso di parlare del tema “Catfish”, cioè delle false identità, per evidenziare quanto sia un tema delicato e pericoloso, poiché si fa leva sui traumi delle persone che sono vittime due volte.

E’ distrutta non solo dalla beffa, ma anche dall’attacco da parte chi la giudica senza conoscere davvero la verità dei fatti.