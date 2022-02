Delia Duran ribalta tutto al Grande Fratello Vip: due di picche per Alex Belli

Delia Duran ha ribaltato tutto durante la diretta del Grande Fratello Vip. La bella modella sudamericana ha rifilato un due di picche a suo marito Alex Belli.

Delia Duran è stata senza dubbio una delle protagoniste della diretta di questa sera del GF Vip, oltre che dell’intera edizione. La bella modella argentina, dopo aver avuto un confronto con Jessica Selassiè a causa del suo bacio con Barù, ha avuto modo di poter incontrare suo marito Alex Belli.

L’ex stella di Centovetrine ha fatto un discorso a sua moglie, chiedendole di rispettare il loro amore e ricordandole tutto quello che ha fatto per lei durante il corso di questi anni. La Duran però non ha voluto sentire ragione, ribadendo che lei non sta assolutamente facendo nulla di male nella casa più spiata d’Italia a differenza del percorso che ha intrapreso lui. Così Alfonso Signorini ha fatto una domanda scomoda a Delia Duran

Alex Belli deluso da Delia Duran: lei scatena il pubblico in studio

Alfonso Signorini, che di certo non le manda a dire, ha chiesto a Delia Duran se rinuncerebbe al suo posto alla fine per tornare tra le braccia di suo marito Alex Belli, la risposta di lei non si è di certo fatta attendere ed ha scatenato una forte reazione da parte del pubblico in studio.

LEGGI ANCHE -> Manuel Bortuzzo furioso con il GF Vip per la sorpresa a Lulù: “Le cose vere non piacciono”

Delia Duran ha detto che preferisce proseguire con il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip piuttosto che tornare tra le braccia di Alex Belli. La sua reazione ha mandato su tutte le furie suo marito, ma ha scatenato il pubblico in studio che si è lasciato andare in un forte applauso, apprezzando le sue dichiarazioni e il modo in cui ha lasciato l’ex stella di Centovetrine senza parole.

LEGGI ANCHE -> Delia Duran, proposta bollente al Grande Fratello Vip: nuovo triangolo!

Delia Duran ha deluso Alex Belli, mentre il pubblico del piccolo schermo sta continuando a premiarla ogni giorno di più che trascorre nella casa del Grande Fratello Vip durante il corso di queste settimane.