Delia Duran, proposta bollente al Grande Fratello Vip: nuovo triangolo!

La proposta bollente di Delia Duran al Grande Fratello Vip: un nuovo triangolo

Delia Duran è entrata da meno di un mese nella Casa del Grande Fratello Vip e ne ha già combinate di tutti i colori. La modella ama la vita e ha il sangue sudamericano che le scorre nelle vene.

Ama l’amore in tutte le sue forme e ha confessato insieme a suo marito Alex Belli di avere un amore libero che deve essere condiviso. I due partner possono passare la notte in compagnia di un’altra persona, ma la scelta deve essere accettata da entrambi.

Delia Duran ha rivelato anche di aver avuto delle relazione con le donne.

Insomma, la gieffina ha un sacco di passione che le scorre dentro ed ecco che fa una proposta bollente ad un concorrente. Un nuovo triangolo è alle porte, ma scopriamo insieme cosa sta accadendo al GF Vip

La proposta bollente di Delia Duran: Alex Belli è compreso?

Delia Duran è una donna molto disinibita e non ha problemi nel parlare del suo intimo e dei suoi desideri di fronte alle telecamere del Grande Fratello Vip.

La moglie di Alex Belli ha baciato Barù giorni fa, ma adesso ha un’altra preda nel suo mirino. Si tratta del tiktoker e modello Antonio Medugno con cui ha passato vari momenti abbracciati e non ha negato di provare un interesse nei suoi confronti.

In un momento di relax sul letto, Delia si avvicina all’orecchio del ragazzo e gli sussurra una proposta alquanto bollente.

“Ho una voglia matta di farlo con te” rivela la modella e poi aggiunge: “Con te e Alex“.

La situazione diventa molto piccante al GF Vip.

Antonio arrossisce e risponde ridendo: “Con me? Guarda che se ti hanno sentito, lunedì ci facciamo le risate“.

Delia Duran riflette su quanto detto e cerca di recuperare in fretta quello che ha appena detto: “Vabbè, ma qui sdrammatizziamo“.

Intanto, Alex Belli si trova in quarantena e nella puntata di stasera 14 Febbraio, proprio per San Valentino, rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per due settimane per prendere una decisione definitiva sul suo matrimonio.

Negli scorsi giorni ha mandato due aerei per sua moglie, ma Delia sembra ancora restia anche se si considera tutt’ora innamorata dell’attore.

Chissà come prenderà questa proposta bollente Alex Belli. Delia Duran è una donna passionale e non teme assolutamente nessun giudizio.

Ora, però, c’è bisogno di un faccia a faccia tra i due sposi per capire se ha senso proseguire con il matrimonio o se la loro storia è arrivata ufficialmente al capolinea