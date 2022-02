Dopo la scelta, la coppia di Uomini e Donne pronta al grande passo

La coppia di Uomini e Donne, dopo la scelta, è pronta per a fare un grande passo

Uomini e Donne va alla grande. Il dating show condotto da Maria De Filippi crea sempre nuove storie d’amore che fanno sognare il pubblico.

Le conquiste delle coppie sono conquiste anche per i fan che hanno creduto sin dal primo momento al loro amore.

Negli ultimi giorni arriva una notizia importante: due fidanzati usciti da Uomini e Donne sono pronti per il grande passo.

Scopriamo di chi si tratta e cosa hanno rivelato

Andra Nicole e Ciprian, coppia di Uomini e Donne, è pronta al grande passo

Andrea Nicole e Ciprian sono una coppia creatasi a Uomini e Donne e si sono scelti da un paio di mesi. La coppia è affiatata e innamoratissima, nonostante la conclusione del loro percorso in studio non sia finita nel migliore dei modi.

Ciprian e Andrea si sono incontrati fuori dallo studio senza riferirlo ai redattori del programma e hanno passato la notte insieme.

La coppia è stata ingenua e non ha voluto minimamente fare ciò con malizia e anche Maria De Filippi l’ha capito.

Ecco perché li ha reinvitati a Uomini e Donne per sorvolare sulle polemiche passate e fargli capire che tutti sono contenti del loro amore.

Andrea Nicole e Ciprian vengono poi invitati al magazine del programma per parlare della loro storia e dei loro sogni di coppia.

L’intervistatrice parte dl giorno in cui la coppia ha dovuto rivelare che si erano incontrati lontano dalle telecamere.

“La verità è che dal momento in cui ho aperto la porta e mi sono ritrovata davanti Ciprian, da solo, non ho capito più nulla. Ho passato non so quanto tempo con le mani sulla faccia a chiedergli cosa ci facesse lì. Non riuscivo a ragionare, non riuscivo a pensare a nulla se non al fatto che da una parte ero contenta che lui fosse venuto” dichiara l’ex tronista.

“Tutto quello che è accaduto immediatamente dopo, così come l’indomani in studio, non lo avevo minimamente immaginato. Il panico ha preso il sopravvento e non sono stata in grado di pensare lucidamente per un po’. Quando ho aperto la porta e l’ho fatto entrare non avevo capito che, di fatto, stavo facendo una scelta […]. La mia è stata una scelta di pancia, di cuore. Dopo quello che è successo in studio non sono stata bene. Non mi sono sentita in colpa ma ero molto dispiaciuta” rivela Andrea Nicole. Quella sera non ha pensato a niente, ha solo seguito il suo cuore.

Ciprian, invece, rivela il motivo per cui ha deciso di andare sotto casa della donna: “Era una sera particolare. Ero reduce da una giornata altrettanto strana in cui ero stata alla preso con un turbinio di emozioni, dovute al percorso che avevo fatto fino a quel momento del programma. Sensazioni che mi hanno reso ancora meno facile vedere in puntata la donna che già sapevo di volere al mio fianco, che già immaginavo nel mio futuro, in esterna insieme ad un altro uomo. Non riuscivo a sentire appieno Andrea Nicole“.

“Così il bisogno di capire esattamente chi fosse, di vederla, di capire, ha completamente prevalso la voglia su ogni altra cosa e sulla ragione” racconta Ciprian e aggiunge: “Nell’ultimo mese era diventato tutto molto difficile visto i sentimenti che provavo per lei. Mi sarebbe piaciuto che la nostra scelta fosse diversa ma sono contento che alla fine lei abbia scelto me“.

Ma dimentichiamo per qualche secondo il passato e scopriamo quale grande passo ha deciso di fare la coppia di Uomini e Donne

La coppia di Uomini e Donne prende una grande decisione

La coppia di Uomini e Donne ha grandi progetti in serbo per il futuro, tra cui il matrimonio e l’avere dei figli.

“Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente” rivelano innamoratissimi i due fidanzatini.

Il discorso poi si sposta su Maria De Filippi e Andra Nicole non perde occasione per usare parole di lodi e di affetto per lei.

“Ho amato Maria sin dal primo momento in cui l’ho incontrata perché ha la capacità di mettere a proprio agio semplicemente con un sguardo. Dal primo giorno in cui sono entrata in studio e salita sul trono ho avvertito immediatamente l‘istinto di protezione che aveva nei mie confronti. Ha avuto sempre cura che nessuno mi facesse del male, dal primo all’ultimo giorno del mio percorso e anche dopo. La reputa una persona splendida e averci avuto a che fare è stato speciale e spero di poterla avere accanto anche in futuro. Mi ha aiutato tantissimo ad esprimermi e a uscire dal labirinto che avevo nella testa, in cui io stessa spesso mi perdevo”.

L’ex tronista è anche molto contenta per aver avuto l’opportunità di tornare a Uomini e Donne ed è stata accolta a braccia aperte: “Sono stata felicissima di tornare in studio e di salutare tutti come si meritavano. Mai mi sarei aspettata i petali e tutto quello che è successo: è stata la conferma che affidare la mia storia ad un programma come Uomini e Donne è stata la scelta giusta“.

Infine, l’intervistatrice domanda cosa pensi Andrea Nicole dell’ex corteggiatore Alessandro Verdolini e com’è adesso il loro rapporto.

“Credo che più delle scuse che gli ho fatto in studio, anche se poco argomentate vista la situazione concitata, non mi sento di dirgli nulla. Per quanto possa contare per Alessandro in questo momento, l’unica cosa che posso fare è garantirgli che da parte mia non c’è stata mai l’intenzione di prenderlo in giro, tutt’altro” conclude l’ex tronista.

La coppia di Uomini e Donne fa sul serio ed è pronta a fare un grande passo. Nonostante il momento della scelta sia stato difficile per Andrea Nicole e Ciprian, alla fine l’amore ha vinto e anche il pubblico del format è riuscita a comprendere il motivo della loro decisione