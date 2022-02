Manuel Bortuzzo, in una diretta Instagram, contro il Grande Fratello Vip: “Le cose vere non piacciono”. E lancia la frecciatina ad Alex Belli.

E’ un Manuel Bortuzzo furioso quello che ha aggiornato i propri fans sulla sorpresa di San Valentino organizzata per la fidanzata Lulù Selassiè e che, per una serie di motivi imposti dal Grande Fratello Vip, non potrà svolgersi come sperava il nuotatore. Direttamente dal camerino di Cinecittà, prima di prepararsi per incontrare la fidanzata che non vede da tre settimane, Manuel ha fatto una diretta Instagram svelando alcuni dettagli su ciò che accadrà tra pochissimo nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo aver rifiutato la proposta di Manuel di poter fare la quarantena in modo da poter abbracciare e baciare la fidanzata Lulù, il Grande Fratello vip ha rifiutato altre proposte di Manuel che, in diretta, ha raccontato tutto non nascondendo la propria delusione per non essere riuscito ad organizzare la prima sorpresa di San Valentino per Lulù come sperava.

Manuel Bortuzzo lancia frecce e arco contro il Grande Fratello vip 2021, ma anche contro Alex Belli che, questa sera, tornerà nella casa di Cinecittà per due settimane. Manuel, per annunciare la sorpresa a Lulù, aveva scritto un biglietto che la principessa avrebbe dovuto leggere prima di incontrarlo. Biglietto che, tuttavia, il Grande Fratello non ha accettato perchè, come ha spiegato Manuel in diretta su Instagram, era troppo lungo.

“Far leggere a Lulù un biglietto di un minuto e mezzo riempiva un blocco però si possono riempire per le stronzate di Alex Belli”, ha detto Manuel non nascondendo il proprio malumore.