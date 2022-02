Manuel e Lulù sono pronti a festeggiare il primo San Valentino insieme: Bortuzzo pronto a fare una sorpresa alla fidanzata con un regalo che ha lasciato tutti senza parole.

Manuel e Lulù sono pronti a rivedersi dopo tre settimane di lontananza. Era il 24 gennaio quando Manuel salutò la fidanzata lasciandola nella casa del Grande Fratello Vip con la promessa che le sarebbe sempre rimasto accanto facendosi sentire con ogni mezzo. Promessa mantenuta da Manuel che, dopo averla salutata in puntata ogni volta che ne ha l’occasione, è andato ad urlare fuori dalla casa e, soprattutto, le ha inviato un aereo con un messaggio d’amore meraviglioso.

“Una vita insieme a te ❤ Ti amo piccola mia ❤ Manu” sono le parole che Manuel ha dedicato a Lulù a cui ha deciso di regalare un San Valentino speciale.

Manuel e Lulù: la sorpresa di San Valentino emoziona tutti

Manuel Bortuzzo avrebbe voluto vivere il primo San Valentino con Lulù Selassiè nella casa. Il nuotatore, infatti, aveva chiesto alla produzione di poter fare la quarantena in modo da poter rientrare in casa per poter abbracciare e baciare la fidanzata. Una richiesta che non è stata accattata e così Manuel, questa sera, rimedierà con un altro tipo di sorpresa.

“Peccato che non mi hanno fatte fare quello che volevo. Ci accontenteremo, meglio di niente. Anche solo vederla dal vivo e poterci parlare è tanto”, ha detto Manuel nel corso di una diretta Instagram di un amico.

Anche se distanti, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sono pronti ad emozionare il pubblico del Grande Fratello Vip con i loro sguardi e le loro parole d’amore. Per la sorpresa, Manuel ha scelto personalmente il vestito e le scarpe che indossa Lulù e proprio le scarpe sono il primo, speciale regalo di San Valentino di Manuel per la sua Lulù.

Su Twitter, prima dell’incontro durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2021, Manuel ha spoilerato il primo regalo che ha fatto a Lulù. Si tratta di un paio di scarpe rosse, con tacco vertiginoso, ma soprattutto due lettere incise ovvero la L di Lulù e la M di Manuel.

La foto pubblicata da Manuel ha scatenato la reazione entusiasta dei fan della coppia che non vedono l’ora di vedere il momento in cui si rivedranno.