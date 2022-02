Barù allontana Jessica Selassiè: le confessioni segrete a Soleil Sorge

Barù allontana Jessica Selassiè e si lascia andare a confidenze segrete con Soleil Sorge: le parole in camera da letto svelano tutto.

Barù e Jessica Selassiè sono la coppia-non coppia del Grande Fratello Vip. Tra i due non c’è mai stato niente, ma su Twitter, spopola l’hashtag #jeru e sono tanti gli utenti che sognano una storia d’amore tra il nipote di Costantino Della Gherardesca e la principessa. Jessica ha ampiamente ammesso di provare un interesse per Barù il quale, al contrario, oltre a ribadire di non volere una storia all’interno della casa di Cinecittà, non si è mai sbilanciato nei suoi confronti.

La scorsa notte, durante una chiacchierata con Soleil Sorge, inoltre, Barù ha tirato fuori il proprio malcontento per la situazione che si è venuta a creare con Jessica.

Barù stanco delle attenzioni di Jessica Selassiè? La rivelazione a Soleil Sorge

Lontano dagli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, parlando con Soleil Sorge, Barù si è lasciato andare ad uno sfogo nei confronti della situazione che sta vivendo con Jessica. “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non è che abbiamo avuto una storia e ci siamo lasciati’”, ha precisato il nipote di Costantino Della Gherardesca.

“Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio. Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi”, ha aggiunto Barù lasciando intendere di non essere interessato ad avere una storia con Jessica. Tra Barù e la Selassiè, dunque, c’è solo un’amicizia?

LEGGI ANCHE —> MANUEL BORTUZZO SVELA TUTTO: “CON LULÙ SELASSIÈ È LA PRIMA VOLTA CHE MI CAPITA”

Barú: “Mi dicono ‘le devi parlare chiaramente’ e io ho detto ‘non é che abbiamo avuto una storia’ Ma di cosa stiamo parlando? Se mi piaci ti bacio.

Poi mi dicono che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi” Barú é stato chiaro!

Ora la colpa é di Soleil? #gfvip #solearmy pic.twitter.com/hKGEpkwHZg — Soleilandia 🚀✨ (@Soleilandia) February 14, 2022

Mentre i fan non si arrendono e sperano che l’ultimo mese nella casa del Grande Fratello Vip possa fare il miracolo, Jessica, nel corso della puntata di San Valentino del reality show, potrebbe ricevere un’amara sorpresa. Negli scorsi giorni, infatti, Delia ha confidato a Nathaly Caldonazzo di aver provato a baciare Barù e di averlo fatto per colpire proprio Jessica.

LEGGI ANCHE —> TUTTI PAZZI PER LULÙ SELASSIÈ, NUOVO COLPACCIO: NESSUNA COME LEI AL GF VIP

“Continua a sparlare.. così impara. L’ho fatto per quello, così impara”, ha detto Delia. Alfonso Signorini, dunque, mostrerà tutto a Jessica? Quale sarà la reazione della Selassiè?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

In attesa di scoprirlo, Jessica non ha nascosto il proprio malcontento per non essere innamorata nel giorno di San Valentino.