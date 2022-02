Federica Calemme spiffera tutto! Arriva la bomba: “Ho le chat“

Federica Calemme è una modella di origine napoletana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La gieffina è stata poco più di un mese nella Casa, ma ha imparato molte cose su sé stessa e ha trovato anche l’amore con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi.

Durante il suo percorso è stata spesso criticata dagli altri concorrenti per il suo modo di fare silenzioso e tranquillo. Federica è una ragazza timida che si è trovata da un giorno all’altro davanti alle telecamere per 24 ore su 24.

La Calemme, però, ha dato prova anche di essere una donna forte e sicura dei suoi pensieri. Ecco che il suo carattere non si ferma nemmeno fuori dalla Casa e lancia la bomba. L’ex gieffina spiffera tutto senza filtri.

Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Federica Calemme spiffera tutto su Alex Belli e non solo: “Ho le chat“

Federica Calemme viene invitata a Casa Chi per parlare del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex gieffina ha trovato l’amore a Cinecittà con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi e per lei è stato tutto inaspettato.

“Entrare in corsa non è stato facile. Però è andata bene dai” commenta Federica e continua: “Con Gianmaria non mi aspettavo che sarebbe nata una storia. Anche perché sapevo che lui era impegnato. Quindi non c’avevo pensato più di tanto. Poi vedendolo è scattata una scintilla“.

Ecco che la modella rivela quanto è accaduto con il gieffino all’interno e fuori dalla Casa: “Non ho fatto l’amore con Gianmaria dentro la Casa, mi dispiace. La prima notte è andata benissimo. Ci siamo incastrati. Sta andando tutto bene, siamo in super sintonia. La mamma è super carinissima e mi fa tanti complimenti”.

Quando Federica è entrata nella Casa più spiata d’Italia, però, aveva rivelato di star frequentando qualcuno fuori. Si tratta di Leo, ragazzo amico in comune con Gianmaria.

L’ex gieffina ha comunque confermato più volte di essere entrata nel reality show da single, ma ha comunque voluto fare chiarezza durante l’intervista.

“Io non avevo una conoscenza fuori dalla Casa, era una persona che conoscevo. Non mi aspettavo di trovarlo e non volevo nemmeno che mi aspettasse. Sapevo che si conoscevano con Gianmaria ma non sapevo così bene, che si conoscevano da 15 anni. Poi noi ci siamo salutati dicendo che siamo liberi, che io faccio la mia vita e lui la sua vita” sottolinea Federica.

La modella non ha filtri e spiffera tutto quello che è accaduto con Alex Belli, anche lui ex concorrente del GF Vip.

L’attore aveva rivelato di aver scartato il portfolio di Federica, ma lei smentisce tutto.

“Voglio chiarire questa cosa. Io ho sentito che dicono che lui ha detto che aveva avuto delle foto mie in agenzia e che lui mi ha anche scartata“ dice l’ex gieffina e spiffera tutto: “Non è vero! Perché non ho mai mandato foto ad Alex Belli. Anzi lui mi segue su Instagram, lui mi ha scritto. Ho delle chat dove lui voleva fotografarmi e voleva incontrarmi a Milano, ma non c’è mai stata l’occasione”.

Povero Alex Belli, ci ha provato. Vogliamo passare dal triangolo al quadrato?!

Federica Calemme non è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con l’intento di conquistare tutti, ma ha preferito mostrarsi così come è, con le sue fragilità e insicurezze.

La modella è veramente bella sia fisicamente che caratterialmente, a mio parere. Mi è sempre sembrata sincera.

Federica non ha paura di esprimere il suo pensiero, soprattutto se si tratta di una bugia detta da Alex Belli. La Calemme spiffera tutto e l’attore muto