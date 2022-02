Messaggio choc per Miriana Trevisan: la reazione al GF Vip

La reazione di Miriana Trevisan: messaggio choc al GF Vip

Miriana Trevisan è una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. Divenuta famosa dopo la sua partecipazione a Non è la Rai, Miriana è una donna forte, dolce e non teme di mostrarsi fragile.

La Trevisan, durante il suo percorso al GF Vip, ha trovato anche l’amore con Biagio D’Anelli. L’uomo partecipò in passato al reality show nella versione Nip ed è rientrato in gara durante quest’ultima edizione.

Nonostante sia entrato da fidanzato, Biagio non resiste al fascino della bella Miriana e decide di finire la sua storia d’amore e iniziarne un’altra con la gieffina.

Ma ecco che arriva un messaggio choc a Miriana nelle ultime ore. La showgirl è alquanto interdetta e corre a parlare con le sue amiche.

Scopriamo cosa è accaduto al GF Vip

Messaggio choc per Miriana Trevisan al GF Vip: Biagio D’Anelli trema

Miriana Trevisan si trova in giardino della Casa del Grande Fratello Vip cercando di vedere gli aerei che passano sopra la sua testa.

Ne sono già passati due, ma ecco che ne arriva anche uno per lei.

Il messaggio è scioccante e Miriana rimane alquanto interdetta alla vista. “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22” si legge sull’aereo.

La Trevisan stava aspettando con tanta impazienza il San Valentino, ma adesso inizia a vacillare. Il messaggio choc è arrivato e non è per niente positivo.

Il numero 22 22 è collegato a dei suoi amici, quindi delle persone su cui Miriana può fare affidamento. La gieffina non è comunque convinta e parla con alcuni concorrenti in giardino.

“Non capisco perché” si domanda la Trevisan cercando di capire il motivo del messaggio. Non riesce a capire perché si deve mettere in guardia e perché i suoi amici non si fidano di Biagio.

Miriana rimane in silenzio e riflette sul messaggio choc. Continua a non comprendere e cerca di avere un’opinione dagli altri gieffini.

“Ti direi cose superficiali” rivela Barù evidenziando il fatto che non può dare un suo parere visto che non ha vissuto la loro situazione in primis.

Allora Miriana corre da Manila che la rincuora e le dice che tutto andrà bene. Se il suo cuore sente di fidarsi, perché non ascoltarlo.

Oddio Miriana “SE È IL GRUPPO CHE DICO IO APPENA ESCO LI MANDO A FANCULO”…. POSSO DIRLO POSSO DIRLO O NO TI AMO MIRIANA TI AMO PIÙ DELLA MIA VITA ❤️ #MIRIANA #MIRIAGIO #GFVIP PIC.TWITTER.COM/TF176IYAXX — Miriana Trevisan Family (@Giulia150452701) FEBRUARY 11, 2022

Miriana ha dei dubbi su Biagio D’Aiello, ma è anche convinta che lui la ami. Il messaggio choc è arrivato al GF Vip, però la Trevisan continua a fidarsi del suo amato e decide di non dargli ascolto