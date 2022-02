By

Tutto quello che Soleil Sorge non ha mai detto su Delia Duran: l’influencer vuota il sacco al GF Vip

Soleil Sorge è una delle protagoniste del triangolo artistico assieme ad Alex Belli e Delia Duran.

L’attore è sposato da un anno con quest’ultima, ma entrato nella Casa del Grande Fratello Vip non si è fatto mancare baci, abbracci, balli sensuali, sussurri all’orecchio con Soleil Sorge.

Espulso dal reality show per aver infranto le regole del gioco, Alex torna a casa da Delia, ma quest’ultima decide di entrare al GF Vip per prendersi una pausa.

Ma ecco che rientra anche Alex Belli, non più come concorrente, ma per arrivare da una decisione definitiva sul suo rapporto e matrimonio con Delia.

La Casa è scioccata al suo ingresso e tutti si dicono felici di rincontrarlo, ma io sinceramente ne dubito.

Soleil Sorge, contenta che sia ritornato il suo amico Alex, vuota il sacco e rivela quello che pensa veramente di Delia Duran.

Scopriamo cosa è accaduto al GF Vip

Soleil Sorge vuota il sacco su Delia Duran: “Non è amica delle donne“

Soleil Sorge è contentissima che Alex Belli sia rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Anche l’attore sembra quasi più felice di riabbracciarsi con l’influencer piuttosto che con sua moglie Delia.

Alex si dice libero di fare quello che vuole visto che sua moglie ha più volte detto di volerlo lasciare. Come si comporterà con le due donne? Questo non è ancora dato saperlo, ma Soleil Sorge ha un pensiero ben chiaro su Delia Duran.

La gieffina si trova in giardino in compagnia di Jessica Selassiè e commenta il comportamento di Delia durante la puntata. Soleil vuota il sacco e non gliela manda certo a dire.

La Duran ha baciato Barù ferendo il cuore della maggiore delle Selassiè che è molto interessata a lui e Soleil è arrivata ad una conclusione.

“Guarda quello che ti ha fatto, Jessica. Ha baciato Barù nonostante tu le avessi chiesto di non farlo” dice Soleil e affonda il colpo: “Delia non è amica delle donne“.

“Suo marito si è innamorato di un’altra donna e lei a chi ha dato la colpa? All’altra donna, ovvero a me” pensa a voce alta Soleil.

Ora, mi fa morire il fatto che la Sorge dica sempre che gli altri fanno le vittime e che lei è cattiva, ma a me pare proprio che in questo triangolo artistico abbia sempre e solo fatto la vittima.

“Io non le mai mancato di rispetto, lei a me sì” continua Soleil (secondo me falsità) e aggiunge: “Ma ho capito la persona che è ed ora le dò il peso che si merita“.

“Delia dovrebbe rispettarsi di più, il balletto in piscina poteva risparmiarselo […] E’ palese che sia una donna insicura” conclude Soleil.

Il colmo dei colmi è Soleil che dice che Delia gli ha mancato di rispetto 🤡#GFVIP — Katy 🥰🍀 (@KatyKpopper) FEBRUARY 15, 2022

Meno male che almeno la Sorge crede a quello che dice. Io ho i miei dubbi e continuo a tenermeli. Sono veramente curiosa di come si comporteranno tutti i partecipanti a questo triangolo artistico durante questa settimana.

Soleil Sorge vuota il sacco su Delia Duran che intanto si trova abbracciata ad Alex Belli, quando aveva appena scelto la finale al suo matrimonio. Questo amore libero mi lascia sempre più interdetta