GF Vip, Manuel Bortuzzo: “Ecco cosa ho fatto dopo aver incontrato Lulù”

GF Vip, Manuel Bortuzzo svela cosa ha fatto subito dopo aver incontrato la fidanzata Lulù nel giardino della casa di Cinecittà.

Manuel Bortuzzo, dopo aver incontrato nella casa del GF Vip la fidanzata Lulù Selassiè dopo tre settimane di lontananza, in una diretta Instagram con uno dei suoi migliori amici, ha svelato cosa ha fatto dopo aver visito la fidanzata che avrebbe voluto abbracciare e baciare. Non avendo avuto l’autorizzazione a fare la quarantena, Manuel si è dovuto accontentarla di vederla dal vivo, guardarla negli occhi e parlarle non trattenendo l’emozione.

Dopo aver aspettato ore per poter rivedere la fidanzata, Manuel è arrivato nel giardino della casa dove ha trovato l’amore e la felicità lasciandosi andare alle emozioni e dichiarando tutto il suo amore alla fidanza.

GF Vip, Manuel Bortuzzo: “Ho pianto dopo aver rivisto Lulù”

Dopo aver trovato un orso enorme di peluche, 22 rose rosse, numero del giorno in cui ha ricevuto il primo bacio da Manuel e che quest’ultimo ha tatuato sul collo e una rosa bianca, simbolo dell’amore pure e dell’unione delle loro anime e un biglietto d’amore, molto più breve della vera lettera che Manuel le ha scritto e che dovrebbe ricevere in confessionale, Lulù ha raggiunto il giardino dove, dopo tre settimane, ha potuto rivedere il fidanzato.

Emozionata al punto da essere rimasta senza parole, con gli occhi colmi di lacrime per la voglia di abbracciarlo e baciarlo, Lulù ha ascoltato le parole del fidanzato che, non solo le ha ribadito quanto la ama, ma l’ha rassicurato anche sulla sua famiglia.

“Non ce la facevo più a stare senza guardarti, ti amo da morire, ti guardo 24 ore su 24, non mi stacco mai e in questa settimana abbiamo vissuto con una simbiosi pazzesca, ci vestiamo uguale senza saperlo, quando parli con me, io ti rispondo. L’altro giorno stavi facendo un gioco e hai nominato un tatuatore ed io mi stavo tatuando il 22. Parlavi di Napoli ed io ero a Napoli con tua madre e Clarissa. Stai tranquilla amore, io sono qui per te e ti aspetto fuori. Divertiti perchè a tutto quello che ti pesa dentro di penso io. Ci ho messo un po’ a capirti, ma ora non posso farne a meno”, ha detto Manuel strappando un sorriso a Lulù che non ha nascosto la delusione nei confronti del Gf Vip che non ha permesso a Manuel di fare la quarantena.

Manuel, ha poi dedicato delle splendide parole a Lulù su Instagram. Sotto una carrellata di foto dei loro momenti insieme nella casa, ha scritto: “La semplicità, la spontaneità, la verità di un amore che vincerà su tutto. Non vedo l’ora che diventi realtà la vita che abbiamo sognato. Sei unica”.

In una diretta Instagram con l’amico Davide, poi, ha svelato di aver pianto dopo aver rivisto Lulù e prima di rientrare in studio. “Mi chiedono se sono felice dopo averla rivista. Ovvio che sì anche se non nego che prima di rientrare in studio ho pianto perchè in questi confronti non puoi dare libero sfogo alle emozioni con gli abbracci. E’ veramente difficile. Lei, pure, era super emozionata e quindi non riuscivamo a parlare. Volevamo altro, ma dopo aver realizzato di averla rivista, spero di averla lasciata felice”, ha detto Manuel.

Manuel, poi, ha svelato che, prima della conclusione del percorso di Lulù nella casa, ha in mente di sorprenderla ancora come ha già fatto inviandole un messaggio aereo.