Colpo di scena al GF Vip: in casa arriva una lettera inedita che stende tutti

Colpo di scena al GF Vip all’indomani della quarantunesima puntata: in casa arriva una lettera inedita che stende tutti gli inquilini.

Nella casa del GF Vip, prima dell’aperitivo anticipato al martedì sera perchè giovedì prossimo, in prima serata, andrà in onda la nuova puntata con Alfonso Signorini, è arrivata una lettera che ha fatto piangere Lulù Selassiè e steso tutti gli altri concorrenti. Dopo le emozioni provate con la puntata di San Valentino del reality show, nella casa del Grande Fratello Vip, un altro fiume di emozioni si è abbattuto sui concorrenti.

La lettera che è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip è stata scritta da un ex concorrente, amatissimo da tutti gli inquilini e la cui uscita ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti, in particolare di una vippona che, nel leggere la lettera, non ha trattenuto le lacrime.

Una lettera al GF Vip: le parole d’amore colpiscono il cuore di tutti

La lettera che è arrivata in casa è stata scritta da Manuel Bortuzzo alla sua Lulù. Il nuotatore che, per il giorno di San Valentino è tornato nella casa regalando un orso gigante, delle rose rosse e un biglietto, a Lulù aveva anticipato di averle scritto una vera lettera che le sarebbe stata consegnata in un secondo momento non avendo potuto leggerla in diretta come aveva spiegato ai fan su Instagram. Quella lettera è stata consegnata oggi a Lulù insieme ad una foto che Manuel che ha fatto stampare per Lulù.

Il confessionale ha così chiamato Lulù consegnandole la lettera e la foto. Uscendo dal confessionale, alla sorella Jessica, Lulù ha confidato di aver pianto nel leggere la lettera e nel vedere la foto che immortala il momento in cui, la notte di Capodanno, in giardino, cantavano insieme 22 settembre, la loro canzone e che indica il giorno del loro primo bacio che Manuel ha inciso sulla pelle avendo tatuato sul collo il numero 22.

LEGGI ANCHE —> GF Vip, Manuel Bortuzzo: “Ecco cosa ho fatto dopo aver incontrato Lulù”

Il testo della lettera è stato pubblicato proprio da Manuel Bortuzzo che, su Twitter, nel condividere le foto del biglietto, ha scritto: “Ecco il biglietto, ti amo vita”.

LEGGI ANCHE —>Manuel Bortuzzo svela tutto: “Con Lulù Selassiè è la prima volta che mi capita”

Ecco il testo della lettera:

“Piccola mia, quanto mi manchi? Da morire...In questo periodo ho fatto tutto il possibile per sentirti più vicina a me, sia fisicamente che con il cuore, perchè sei il mio pensiero fisso che mi fa stare bene e mi rende felice…si felice! Te che della vita mi hai fatto vivere le sfumature più belle in così poco tempo. Quanto ti amo amore mio? Da morire…

Oggi posso sentirti ancore più vicina con un gesto che viene dal cuore, nella speranza che per un attimo, chiudendo gli occhi, tu possa sentirmi li, affianco a te… So a cosa stai pensando e so cosa vorresti…perchè è lo stesso che penso e voglio io…ma non preoccuparti di questo perchè per noi sarà san Valentino tutti i giorni. Ti amo piccola mia. Questo intanto è per te, che se ti conosco bene bambina mia so quanto ti riempirà il cuore. Dagli un nome mi raccomando!!

Ho affiancato un numero preciso di rose…conta quelle rosse poi e dimmi quante sono…cosa ti ricorda? Quella bianca in più è un simbolo della purezza del nostro amore e dell’unione delle nostre due anime in un’unica sola….ed è solo grazie a te che mi hai fatto capire che la spontaneità e la semplicità dell’amore vero vanno oltre a tutto…e noi andremo oltre ogni limite, insieme.

Ti amo amore mio, e te lo ripeterò all’infinito se necessario. Sei unica, rimani sempre così solare e divertente come sei…che alle tue fragilità ci penso io. Continua a farmi sognare in questo percorso, sapendo che mi rendi ogni giorno l’uomo più felice del mondo.

Ti amo piccola Lulù.

Tuo Manu.

Sei bellissima!

Sorridi sempre che io ci sono.

Love u”.