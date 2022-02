Oroscopo 16 febbraio 2022: Luna piena in Leone, carica di energia!

Occhi al cielo cari amici di Instanews, Luna e Astri sono in fermento! Ultimamente si è vissuta una condizione particolare: di evoluzione, ma non repentina. Nell’Oroscopo di oggi invece i cambiamenti saranno rapidi e gli effetti intensi. Si sta parlando della Luna piena in Leone e di una Congiunzione tra Marte e Venere!

Come prenderanno le previsioni di oggi i segni più fortunati e quelli sfortunati? Diciamo che ognuno ha il suo modo di reagire. Il nostro contributo cerca di fare il possibile per rendere le conseguenze delle azioni delle Case Celesti non troppo avverse, specialmente per chi si trova in una brutta posizione in classifica. Il motivo di ciò risiede nel fatto che curare la propria spiritualità è fondamentale. Così, nel viaggio tra le stelle cercheremo di trovare la ragione che spinge ogni individualità a raggiungere i suoi obiettivi del Cosmo.

La voglia di ritrovare il brivido sarà tanta, perché la Luna in Leone darà una scarica di adrenalina ai sentimenti. Forza, coraggio e dinamicità, il nuovo transito è tanto inaspettato quanto potente.

Osservare questo cielo luminoso dona un certa grinta, ragione per cui non bisogna lasciarsi scappare l’occasione di realizzare i propri sogni e curare la sensibilità spirituale che spesso viene messa da parte dallo stress quotidiano.

Il Plenilunio, cioè il momento in cui l’emisfero lunare è illuminato dal Sole, caricherà di energia positiva i segni zodiacali, nello specifico alcune delle Case Celesti saranno ancora più brillanti e geniali rispetto l’avvenire. La Luna inoltre sarà piena!

Splendente e visibile a tutti, perché perdersi uno scenario del genere? Non è solo potente, ma è anche meraviglioso! Alziamo gli occhi al cielo ogni tanto, siamo fortunati per aver la bellezza dell’infinito sopra le nostre teste.

La Congiunzione tra Marte e Venere è un Aspetto dei Pianeti, cioè un posizionamento, che prevede i due Astri posti alla stessa distanza, circa 16° rispetto il Capricorno. Questa condizione genera una collaborazione inaspettata.

E’ difficile vedere il pianeta rosso dei guerrieri andare di pari passo con quello dell’amore dei romantici, ma è proprio così. Le coppie e i single troveranno l’armonia verso il prossimo, la voglia di dialogare e l’aspirazione a prendersi cura dell’altro con determinazione e passione.

Sono una combo imbattibile, specialmente per coloro i quali vogliono trovare una soluzione per ristabilire un certo equilibrio.

Oroscopo: podio per l’Ariete, rinasce in bellezza!

La triade di oggi è fatta di tre segni un po’ cocciuti e che si accendono facilmente, ma possiamo dire che sono stati bravi a riprendersi dopo un brutto periodo! Ariete, Sagittario e Aquario, siete teste calde, ma avete un cuore che tutti ammirano! La forza che avete voi è di pochi, oltre che l’ottimismo e la genialità. Fuoco, ancora fuoco e infine aria sono i vostri elementi, canalizzateli al meglio! Se sei del Capricorno sei al quarto posto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal guerrieri dello Zodiaco, il coraggioso Ariete, che risalita! Bisogna parlare di te, e di quanto tu sia una roccia inattaccabile. E’ vero che sei stato scarico, perché alla fine pure a te ti si scaricano le batterie, ma non hai mai mollato. Sei un vincente proprio per questo, perché hai uno spirito che non si arrende mai. La Luna in Leone ti potenzia ancora di più, perché il tuo elemento il fuoco verrà fortificato. Ti sentirai sempre più vivo, le emozioni diventeranno più intense e la tua voglia d’amare ti renderà felice! Lo sappiamo che sei spesso nervoso, ma lo sei perché vuoi dare tanto e vuoi al tempo stesso contrastare le avversità della vita. Al lavoro sarai top. Consigli: una grande promessa arriverà, ti sentirai forte, continua a raggiungere i tuoi sogni.

Passiamo al Sagittario, sei l’arciere più ottimista che ci sia! Anche per te i transiti ti caricheranno di energia positiva, condizione che ti porterà alle stelle. Perché questa volta non solo avrai voglia di fare tante cose, ma le farai tutte ottenendo grandi risultati! In amore hai trovato la complicità, come Marte e Venere, e sarà proprio questo che ti rende così felice e dinamico. Consigli: non distrarti con sciocchezze, anche per te arriveranno delle parole importanti per effetto della Luna in Leone, non perdere d’occhio l’orizzonte delle tue aspirazioni.

Che dire dell’Aquario? Geniale e folle, sei l’anticonformista che riesce sempre ad adattarsi a tutto! A volte troppo fuori dagli schemi e individualista, ma in fondo si sa che quando ami lo fai con tutto te stesso senza risparmiarti. Il Plenilunio ti farà sentire meglio, infatti proprio per questa condizione sarai più favorevole a gestire situazioni importanti. Mentre la Congiunzione ti renderà complice nel disordine della vita, specialmente con il partner. Consigli: al lavoro non ti sentire insicuro, quello che fai va bene, cerca soltanto di essere meno impulsivo e tutto sarà perfetto.

Liberate la mente, specialmente il segno del Cancro!

La via della felicità è un po’ incasinata, un primo step potrebbe essere quello di raggiungere una condizione di felicità. Cancro, Scorpione e Toro siete rispettivamente due segni d’acqua e uno di terra, dovete trovare l’energia che vi manca perché non potete soccombere a tutto quello che vi sta capitando. Ho in serbo per voi dei grandi consigli. Se sei dei Pesci sei al quarto posto e dovresti approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal generoso e incompreso Cancro, che proprio a causa dei transiti che non ti colpiscono per bene, si prevede una cattiva giornata in fattore d’amore. La comunicazione ti manca nonostante il cielo sia ben disposto da questo punto di vista. Ciò accade perché l’effetto del Plenilunio lo sentirai dopo, infatti le cose si sistemeranno, ma solo tra un po’. Al lavoro sarai un po’ scarico, e la Congiunzione genererà in te la voglia di concretizzare delle situazioni, ma non ci sono le forze per farlo. Consigli: anche se manca il dialogo, cerca di confidarti il minimo con qualcuno che ti sta vicino.

Passiamo al Toro che scivola nelle ultime posizioni. La Luna dovrebbe incentivare le tue motivazioni, specialmente in ambito sentimentale e professionale, perché come sempre il tuo problema è lo stesso. Sei impigrito dalla vita, e rimani sulle stesse considerazioni senza viaggiare con la tua potenza mentale e fisica. La Congiunzione ti darà un altro stimolo, ma sei pur sempre tu quello che dovrà agire. Consigli: AGISCI!

Infine, ma non meno importante, abbiamo l’enigmatico e misterioso Scorpione. Sei forte, ma il Plenilunio ti provoca e a te questo non piace. Ti provoca perché vorrebbe farti ragionare su alcuni aspetti della tua vita amorosa e lavorativa, che alla fine sono quelli che non vanno, e tu non vuoi modificare i tuoi piani. La Congiunzione ti aiuterà in amore, favorisci il dialogo però, perché le persone potrebbero soffrire troppo e scappare. Consigli: sii energico, e quando non vuoi parlare con nessuno declina con gentilezza le attenzioni, i tuoi nervosismi feriscono come lame. Stai calmo.