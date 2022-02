Oroscopo 15 febbraio 2022: Gemelli al massimo, Scorpione flop!

Ci piacerebbe a tutti andare al massimo, specialmente quando i transiti favoriscono trasformazioni così importanti. Le stelle parlano chiaro, niente resterà fermo, anzi ci sono in ballo tanti progetti da quanto si evince dall’Oroscopo. Mercurio in Aquario favorisce questa condizione, specialmente per chi crede molto in sé stesso.

L’Oroscopo di oggi è una rivelazione per molti, perché permette di far luce e chiarezza laddove tutto sembrava molto più complicato. E’ vero, stare al passo con le rivelazioni non è facile per nessuno, riuscire però a comprendere che non sempre c’è un perché per qualsiasi situazione è importante, specialmente per chi è un po’ testardo. Proprio per questo non deve stupirci l’ultima posizione dello Scorpione. Stessa cosa per la prima dei Gemelli, che sappiamo benissimo che cambino come il vento, e questo a loro piace! Siete pronti a scoprire dove sono gli altri segni?

Tenetevi forte, perché non basterà rivelare gli ultimi enigmi dal cielo, ce ne saranno delle belle. Aguzzate la vista, non ci sono altri metodi per non perdere la carreggiata! Oggi c’è un transito molto particolare, perché è la conseguenza di un San Valentino un po’ movimentato per le Case Celesti.

Non temete, perché c’è una ragione che porta a questo scombussolamento continuo. Infatti, la condizione nei prossimi giorni verrà chiarita ancora di più. Intanto, osserviamo Mercurio in moto diretto, cioè continuo senza sembrare che vada controcorrente.

A questo si aggiunge la follia mista alla brillantezza d’ingegno dell’Aquario. Un vero colpo per chi vuole ottenere grandi risultati nel mondo del lavoro. L’amore darà anche delle ottime soddisfazioni, ma di certo questa condizione sarà diversa per ogni segno.

La verità è che molti per ora si sono sentiti abbattuti, dati i continui problemi. Non bisogna demordere, anzi è proprio il continuo lottare che rende vivi e pronti a guardare il futuro con grandi aspettative.

Mai restare fermi, specialmente se gli Astri girano così velocemente.

Oroscopo fantastico per i Gemelli, guardate che giornata

Un trio fantastico e potente quello composto da: Gemelli, Sagittario e Leone. Un segno d’aria e due di fuoco, infatti non ci saranno uragani e incendi che non potranno domare in questo periodo. Carichi e pieni di energie sono certi di raggiungere brillanti risultati, seguendo i consigli giusti arriveranno lontano. Se sei dell’Aquario sei al quarto posto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dai lunatici Gemelli, che rinascita. Voi siete il cambiamento, chi meglio di voi può vivere questa fase astrologica? Nuovi progetti in arrivo, specialmente nel mondo del lavoro sarete imbattibili. L’amore non mancherà, anzi avrete più tempo per dedicarvi alla persona che amate. Consigli: approfittate dell’energia di Mercurio in Aquario, è proprio qui che riceverete dei veri e propri lampi di genio!

Che dire del Sagittario? Più ottimista di così, puoi dirigerti solo oltre il cielo! L’amore va a gonfie vele perché hai messo da parte il vittimismo che spesso ti contraddistingue, e al lavoro sei stato molto indaffarato, ma questo non significa che tu abbia perso concentrazione, anzi. Consigli: la voglia di viaggiare non la mettere da parte, approfitta del transito per farti venire delle belle idee, specialmente per iniziare a consolidare rapporti importanti.

Passiamo al Leone, il Re dello Zodiaco ruggisce fiero, ha ritrovato il fuoco che lo domina! Al lavoro stai facendo dei progressi pazzeschi, che tu sia leader o sottoposto non importa, hai sempre quell’energia che riesce a trascinare tutti. Mentre in amore hai ripreso ad amare incondizionatamente con tutto te stesso, non perderti in un bicchiere d’acqua. Consigli: non farti trascinare troppo dall’entusiasmo, pondera le scelte.

Sei Scorpione? Non vorrei essere al tuo posto!

Lunga è la lista delle sfortune che vivranno oggi i nati sotto al segno dello Scorpione, segno d’acqua, del Cancro, pure lui con lo stesso elemento, e della Vergine che invece è di terra. La ragione? Avete perso la rotta e vi siete confusi nel bel mezzo del cambiamento, nel momento in cui dovete fare delle scelte importanti. Se sei della Bilancia sei il quarto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

La lucidità mentale e la furbizia viene a mancare allo Scorpione, che brutta giornata. Il lavoro ti porterà parecchio nervosismo, ma sarà più nella sfera amorosa che avrai a che fare con una luna storta. Gli affetti è come se li vedrai contro, ma non temere, tu sai remare controcorrente e pungere, perché alla fine ti difendi. Consigli: il transito produrrà in te voglia di approfondire alcune dinamiche, fallo, ma non ti spazientire.

Cosa succede al Cancro? Si è chiuso a riccio, altro che crostaceo! La tua timidezza ti porterà a non trattare argomenti importanti, specialmente perché non vuoi vivere disagi al lavoro. Sappi che prima o poi i problemi verranno fuori, come anche situazioni scomode in amore, se non sei stato sincero. Consigli: favorisci il confronto allo scontro, perché Mercurio in Aquario garantirà un dialogo profondo che aspettavi da molto.

Per ultimo, ma non meno importante c’è la Vergine distrutta dalla vita che la delude sempre. Niente è all’altezza delle tue aspettative, sarà perché miri alla perfezione? In certi casi si, tipo al lavoro, mentre in amore devi imparare ad amarti di più. Consigli: l’Aspetto dei Pianeti in corso favorirà la tua capacità di analisi rispetto quei rapporti che non vanno e ti fanno soffrire, ragionaci una volta per tutte.