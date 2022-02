L’amore fa entrare in confusione i segni zodiacali non solo il 14 febbraio, ma tutto l’anno! Al di là del fatto che il sentimento va celebrato sempre, ogni tanto ci piace conformarci alla feste commerciali, perché alla fine parlare di dolcezze porta un po’ di allegria. Con l’Oroscopo di oggi tratteremo gli Aspetti dei Pianeti più importanti, poiché è in ballo una situazione che trasformerà tutto: finalmente si farà chiarezza!

La verità è alle porte, e questa genera nuove evoluzioni. Ciò è fondamentale perché niente sarà come prima. E’ come se l’aria che respiriamo cambiasse e diventasse qualcosa di nuovo. E’ una sensazione che si percepirà solo vivendo la giornata, e l’Oroscopo di Instanews non può che avvertire dei guai i segni più sfortunati e correggere i fortunati. Perché l’obiettivo è quello di passare un San Valentino felice, non perché gli altri giorni l’amore non esista, ma per un’altra ragione: i sentimenti verranno messi alla prova una volta per tutte! E tu te lo saresti aspettato? Ascolta cosa ho da dirti, ti conviene.

Che meraviglia! Forse non dovremmo limitarci a osservare il cielo, ma bisognerebbe abbracciare pienamente il firmamento, senza contenerci. L’infinità della distesa celeste è piena di segreti, ma fa pur sempre parte della nostra anima, perché la spiritualità va guidata e curata ogni tanto, non solo per sapere se siamo fortunati o meno.

Scoprire tutto ciò che accade non è possibile, ma indagare sul nostro percorso di vita, cercando di renderlo migliore è il primo atto d’amore della giornata. Quindi, care Case Celesti, San Valentino dovrebbe essere in primis una festa dove si celebra l’amore più gratificante che esista: l’amor proprio. Ma non per essere fine a sé stesso, poiché la ragione più importante è un’altra.

La verità che pochi riconoscono è che per amare il prossimo bisogna prima saper apprezzare sé stessi. Così, con la consapevolezza di essere forti, energici e positivi verso la vita, scopriamo un cielo per la giornata di oggi fatto di: ottimismo, coccole, intelligenza ed emotività.

Non contano le rose da regalare, se poi si passa la giornata a scervellarsi su un pensiero senza andare oltre e superare i dilemmi interiori. Così, con lo sguardo verso il domani, bisogna porre in essere le azioni che seminano le radici del futuro radioso.

I pensieri sono potenti e manifesteranno tutta la loro forza, perché Mercurio è in Aquario! Ciò significa che la trasformazione mediante l’energia della mente avverrà in modo diverso per ogni segno. Come vivranno questo transito i fortunati? E gli sfortunati?

Oroscopo fantastico per il Cancro e per altri due segni

Che trio delle meraviglie abbiamo oggi! Incredibile, ma vero, sul podio abbiamo il Cancro! A lui fanno seguito il Toro e i Gemelli, la giornata è all’insegna dell’amore per voi tre. Finalmente gli Astri sono dalla vostra parte, se affronterete con il piede giusto il cammino tra le stelle, niente potrà fermarvi! Acqua, terra e aria, le vostre energie sono pronte a scatenare la passione! I nati sotto il segno dell’Ariete sono al quarto posto e dovrebbero approfondire il loro quadro Astrologico.

Iniziamo dal Cancro, l’incompreso che spesso viene messo da parte da chi si limita a vedere solo i suoi lati negativi. A volte troppo permaloso, ti lasci prendere dalle paure, nonostante tu sia molto abile a calcolare azione e reazione in ogni situazione, specialmente al lavoro. Oggi sarai particolarmente carismatico. La posizione degli Astri ti permette di mettere in gioco tutto te stesso in confronti amorosi. Questi in altri casi potrebbero farti paura, ma hai la carica giusta per fare chiarezza su qualcosa che ti blocca. Consigli: fai un respiro profondo, e sii sicuro che puoi superare qualsiasi cosa, sei un amante invidiato.

Passiamo ai Gemelli: chi vi ferma a voi? Testardi, lunatici e curiosi per natura, siete gli interlocutori più brillanti dello Zodiaco, ma tutti conosciamo il vostro punto debole. Da angeli a diavoli, senza mezze misure. Diciamo che di recente il nervosismo lo avete curato, ottenendo grandi risultati. Al lavoro avete ricevuto diverse gratificazioni, e in amore sarete così divertenti e spensierati, che poco sarà il tempo dedicato alle preoccupazioni che di solito vi attanagliano. Consigli: l’amore sarà così intenso da distrarvi, con l’Aspetto dei Pianeti in corso cercherete novità, e ricordate di mantenere il focus su chi amate.

Che dire del Toro? Nessuno ti sposta dai tuoi pensieri, ma come hai notato, metterti in gioco del tutto ti garantisce una maggior soddisfazione personale. Sia chiaro, non sei per niente scarso, anzi hai una passione che ti rende un amante travolgente, ma a volte dai più spazio alla pigrizia che al brivido. Attenzione, non devi metterti nei guai, specialmente al lavoro devi essere più concentrato, semplicemente continua a mantenere un certo ordine fisico e mentale. Consigli: la posizione degli Astri genera un’eros da accogliere senza se e senza ma, lasciati andare alle emozioni, e non alle regole poste dagli altri.

Attenta Bilancia, non giocare con il fuoco, e non solo!

Nonostante qui abbiamo una triade che sa di fuoco, terra e aria, abbiamo tre segni zodiacali che fanno acqua da tutte le parti! Leone, Vergine e Bilancia avete forse deciso di andare alla deriva in modo irrimediabile? Tornate sulla retta via, perché l’amore è con voi, il fatto è che state sbagliando qualche mossa. I nati sotto al segno del Capricorno sono al quarto posto vi conviene approfondire il vostro quadro astrologico.

Iniziamo dal Re dello Zodiaco, il Leone. Possente, egocentrico e fragile al punto giusto, quanto sei contraddittorio oggi? Più di sempre! Chi sta con te si sente in continua evoluzione, perché sei un amante forte e dinamico, e non hai paura delle sfide. Al lavoro sei un leader, mentre in amore sei un turbine di emozioni positive, ma ahimè la fiamma del tuo fuoco si è spenta. Ti senti un po’ solo, nonostante tu sia in mezzo alla gente. Sarà che forse hai sbagliato ad investire il tuo tempo su certe persone, e te ne sei accorto tardi? Oppure, sei cambiato? Consigli: Mercurio in Aquario farà viaggiare la tua mente verso orizzonti lontani, trova la soluzione al tuo malumore. Non decidere subito, aspetta.

Passiamo alla elegantissima Bilancia, come mai sei qui? Te lo dico subito: che si tratti di lavoro o amore, datti una tregua! Sei troppo nervoso per ora, e il motivo non dipende dagli altri, perché c’è qualcosa che continua a farti storcere il naso. Forse, non sei contento di alcune scelte, alcune prese con troppa fretta. Consigli: approfitta della lucidità mentale in arrivo, sarà la molla che farà scattare la brillantezza che ti contraddistingue e che ti rende così speciale. Mercurio ti appoggia, ma devi fare la tua parte.

Infine, ma non meno importante, abbiamo la Vergine che ha scaricato le pile. Hai ricevuto qualche delusione, proprio nel momento in cui stavi per raggiungere l’acme della soddisfazione personale. Avevi tirato dritto, nonostante le tue insicurezze, smettendo di essere cinica, ma qualcuno ti ha fatto restare male. Non lo dimostri, ingoi il rospo, ma poi ne subisci le conseguenze perché perdi la carica che ti rende così pragmatica e unica. Al lavoro tutto piatto, ma l’amore, dobbiamo rivedere qualcosa, o meglio, delle persone. Consigli: la posizione degli Astri favorisce la serietà diretta a risolvere i dubbi, ricorda cosa ti fa stare male, dietro potrebbe esserci un’amara verità.