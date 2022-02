Test: scegli un’opera d’arte e scopri la tua vera personalità

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, si tratta di alcune tra le opere d’arte più conosciute al mondo: La Notte Stellata di Van Gogh, la Gioconda di Leonardo da Vinci e Il Bacio di Klimt. Quale preferisci? Qual è la tua opera d’arte preferita tra queste? Fai la tua scelta e scopri la tua vera personalità. Prova a prendere una decisione senza perdere troppo tempo.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Le soluzioni del test

La Notte Stellata: sei una persona a volte instabile, ti lasci trasportare facilmente dalle emozioni e il tuo umore può cambiare in base agli incontri che hai nel corso della giornata. Hai una grande energia e tanti buoni propositi ma a volte ti perdi e non riesci ad ottenere tutto ciò che vuoi. Non hai mezze misure, questo aspetto del tuo carattere ti penalizza in ambito professionale. Dovresti provare ad utilizzare l’arte della diplomazia nelle situazioni più complesse.

La Gioconda : sei una persona molto enigmatica. Gli altri fanno fatica a starti dietro perché non sanno come prenderti. I tuoi comportamenti possono sembrare ambigui e, per questo motivo, ti capita spesso di restare isolato. A te non dispiace passare del tempo per conto tuo, anche perché lasci vedere la tua anima soltanto a pochi intimi. Risolvi i problemi con astuzia e furbizia, riesci sempre ad aggirare qualsiasi ostacolo senza faticare troppo.

: sei una persona molto enigmatica. Gli altri fanno fatica a starti dietro perché non sanno come prenderti. I tuoi comportamenti possono sembrare ambigui e, per questo motivo, ti capita spesso di restare isolato. A te non dispiace passare del tempo per conto tuo, anche perché lasci vedere la tua anima soltanto a pochi intimi. Risolvi i problemi con astuzia e furbizia, riesci sempre ad aggirare qualsiasi ostacolo senza faticare troppo. Il Bacio: sei una persona particolarmente romantica. Sei passionale e fai fatica a restare da solo, senti l’esigenza di avere sempre qualcuno accanto. Sai collaborare con gli altri, non ti spaventa delegare alcune mansioni, preferisci lavorare in gruppo piuttosto che in solitudine. Sei un amante molto apprezzato dal proprio partner, del quale ti prendi cura tutti i giorni in maniera impeccabile.

Leggi anche – Test: di cosa hai bisogno per essere veramente felice?

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, qual è la tua opera d’arte preferita? Il profilo corrisponde al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti.