Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme in tv: bacio in diretta per i due ex coniugi, i fan notano il dettaglio.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker insieme in tv. Per la prima volta dopo la fine del loro matrimonio, i due ex coniugi si sono ritrovati in tv, sul palco di Michelle Impossibile, l’uno accanto all’altra. Prima dell’ingresso di Eros, Michelle ha cantato il brano “Più bella cosa”, che Eros le ha dedicato quando stavano ancora insieme. Dopo l’esibizione di Michelle, sul palco è arrivato Eros.

Entrambi emozionatissimi, Michelle ed Eros hanno fatto sognare i fan scambiandosi sorrisi, sguardi complici e bellissime parole d’affetto. La complicità che ancora c’è tra la showgirl svizzera e il cantautore non è passato inosservato ai fan che, su Twitter, sognano il ritorno di fiamma intorno al quale hanno ironizzato sia Eros che Michelle.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: sorrisi, sguardi complici e bacio in diretta

Sulle note di Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti ha fatto il suo ingresso sul palco di Michelle Impossibile. Accolto da uno strepitoso sorriso di Michelle, Eros ha regalato al pubblico di canale 5 un’esibizione musicale intensa e passionale. Al termine del brano, Michelle è andata incontro ad Eros saltando tra le sue braccia.

“Perchè da vent’anni dicono sempre che torniamo insieme?“, ha chiesto la Hunziker all’ex marito. “Devono vendere qualcosa”, ha risposto Eros. Poi ha aggiunto: “La nostra storia è stata talmente bella che è impossibile non ricordarla”. Eros e Michelle hanno così regalato un momento magico al pubblico spiegando di essere solo amici e di essere uniti oltre che da Aurora, “la cosa più bella che abbiamo fatto”, come ha ribadito Michelle anche da un profondo affetto.

“Ci canti qualcos’altro?”, ha poi chiesto Michelle. “Canto la tua canzone. Spero un po’ meglio di te”, ha risposto Eros che, prima di cominciare a cantare, ha dato un bacio a stampo alla Hunziker scatenando la reazione degli utenti su Twitter.

LA MIA INTERA ESISTENZA BASATA SU QUESTO MOMENTO#MichelleImpossible pic.twitter.com/rejt18vBlp — jessica💐 (@jes_loveislove) February 16, 2022

scusate ma questi parallelismi fanno male al cuore #MichelleImpossible pic.twitter.com/iO4UbZvyEP — Beatrice (@jughel_) February 16, 2022



Dopo anni, rivedere insieme Eros e Michelle in tv, ha scatenato l’entusiasmo di tutti, soprattutto degli utenti più romantici.