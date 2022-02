Ultima fermata anticipazioni: nuovo format estivo al posto di Temptation Island? La verità

Ultima fermata, arrivano altre anticipazioni: potrebbe essere il nuovo format estivo al posto di Temptation Island? Ecco tutta la verità

Resta avvolto nel mistero il nuovo programma di cui stiamo vedendo la pubblicità in questi giorni. Il titolo è “Ultima fermata”, ma su cosa è quando andrà in onda si sa ben poco. A quanto pare, sembra certo il suo legame con Temptation Island, ma in realtà la verità è un’altra.

Il famoso dating show estivo, con le coppie in crisi nel resort in Sardegna, non dovrebbe essere sostituito dal nuovo format. Anzi, a quanto pare sembra confermatissimo per la prossima estate, con le modalità che ormai conosciamo. Ultima Fermata, invece, dovrebbe andare in onda in primavera, e pur avendo tematiche (all’apparenza) simili a Temptation Island dovrebbe avere una sua dimensione indipendente.

Ultima Fermata, le ultime sul misterioso programma di Maria De Filippi

Eppure di questa trasmissione si sa ancora molto poco, se non ciò che trapela dallo spot che si vede spesso sulle reti Mediaset. Smentite, quindi, le voci che volevano Temptation Island sospeso o addirittura cancellato. Invece, il programma di Filippo Bisciglia dovrebbe restare al suo posto, anche perché resta uno dei successi Mediaset.

Leggi anche -> Ultima fermata anticipazioni: tradimenti e amori in crisi, idea geniale di Maria De Filippi

Altra certezza è che “Ultima Fermata” ha lo zampino di Maria De Filippi: il nuovo format, infatti, è creazione della famosa conduttrice, che ha inventato programmi di straordinario successo, come Uomini e Donne e C’è Posta per te.

Leggi anche -> Ex Temptation Island è diventato papà: tutto è cambiato dopo il villaggio

Per quanto riguarda Ultima Fermata, sarebbe stata registrata perfino una “puntata zero”, che sarebbe in attesa di approvazione proprio da parte di Maria De Filippi. Solo dopo questo fantomatico ok dovrebbe arrivare il via libera per la messa in onda.