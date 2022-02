Dramma per la campionessa: il ricordo del fratello morto sotto una valanga

Non ci sono limiti alla sofferenza, per il semplice fatto, o meglio per il principale motivo che può toccare chiunque. La verità è che non ci sono vip o campioni che possano essere illesi dagli eventi traumatici della vita. Accadono e basta, e il dramma della campionessa è troppo triste per riuscire a trattenere le lacrime.

Le parole posso far riaffiorare grandi sentimenti, ma quando si tratta di amore, niente può fermarlo. Passeranno gli anni, le stagioni e le ere, non esiste qualcosa che possa contrastarlo e distruggerlo. Specialmente se riguarda le persone care, come i fratelli. Il legame fraterno è unico e indissolubile, e il dramma della campionessa ci fa capire quanto sia importante non dimenticare mai, anzi ricordare, anche se fa male, è l’arma migliore per sconfiggere la morte.

La vita è piena di imprevisti, riuscire a stare dietro a dolori di una portata del genere è difficile. Essere forti è una scelta che bisogna fare ogni giorno, altrimenti si rischia di soccombere a tutte le difficoltà in arrivo. La tragedia è stata raccontata in un programma noto, infatti le parole sono molto intense, e durante la confessione la campionessa non ha potuto trattenere le lacrime.

Di recente si è sentito molto parlare di traumi, come ad esempio il dramma del vippone raccontato in piena diretta, ha letteralmente sconvolto tutti.

Così, tra un dolore e l’altro, oggi raccontiamo quello che ha distrutto la protagonista di cui parleremo, una vera guerriera, ma che contro la valanga non ha potuto fare nulla.

La campionessa rivela tutta a verità del dramma

Raccontare un fatto doloroso è difficile, figuriamoci quando si tratta di confessare aspetti inediti sull’evento che ha portato via una persona cara. Il fratello era tutto quello che aveva, un ragazzo ancora giovane e con tutta la vita davanti. Questi provava un grande amore per lo sport, e insieme condividevano la pista raggiungendo grandi traguardi. Tra i dolori, lo stesso salotto ha concesso la confessione toccante ad un’ex stella di Uomini e Donne. Di drammi se ne è parlato parecchio, e adesso, riportiamo quanto raccontato nella rivelazione più recente della campionessa.

La protagonista è proprio Deborah Compagnoni, una donna che ha saputo sfidare la neve, perché è una vera campionessa di sci! Il fratello era anche un grande sportivo, ma la natura ha avuto il sopravvento. Sommerso da una valanga, è stato vittima di un terribile incidente, ed è morto.

Così, con l’amore provato nei suoi confronti, ha deciso di ricordare Jacopo morto a soli 40 anni, in diversi eventi sportivi, ma anche nel salotto di Verissimo. Silvia Toffanin ha ascoltato le sue parole, le quali fanno riaffiorare ricordi dolori e pieni d’amore.

“La montagna lo ha portato via. Era la sua passione, faceva la guida alpina, accompagnava i clienti in montagna. Purtroppo mio fratello stava facendo scialpinismo e una valanga si è staccata. È passato poco tempo e non sembra ancora vero. Io credo nel destino e che per ognuno di noi c’è qualcosa di scritto. Aveva solo 40 anni, era il piccolo di casa. Adesso ci sono le sue due bambine a cui pensare.”

Insomma, si tratta di un grande amore, indimenticabile, ma troppo doloroso. Raccontarlo però, permette di non perdere la memoria della persona amata.