Rompicapo: trova l’auto in un covo pieno di lumache!

Ti senti carico oggi? Ti sfido ad un rompicapo da perdere la testa! Si tratta di una caccia al tesoro, in questo caso di un’auto. Riuscire a trovarla in un ammasso così denso di lumache è estremamente difficile, ma se hai buon occhio non ti perderai, anzi la soluzione la troverai subito.

Sei stressato e non sai come passare il tempo? Fallo in modo produttivo, allena la mente e supera il tuo livello di attenzione. Puoi attuare un’analisi completa e alla fine trovare quello che cerchi. Sai che giocare con indovinelli del genere migliora le tue capacità ottico- visive? Se utilizzi spesso lo smartphone, questo è il modo giusto per farlo senza perdere tempo. Allora, sei pronto?

Non ti darò altre informazioni, se non quelle che ti servono per scoprire dove si trova il mezzo che ti servirà per fuggire da questo mucchio bavoso di lumache! L’indovinello di oggi è da perdere la testa, proprio perché il fatto che l’immagine sia sotto sopra non aiuta. Il livello si alza, perché per diventare dei veri esperti non bisogna perdere la concentrazione!

Potresti esercitarti con il rompicapo dell’elefante, una sfida a dir poco complessa, perché proprio come quello degli esserini qui sopra rappresentati, fa impazzire nel trovare la soluzione.

Supera il livello di volta in volta, adesso sarai capace di ottenere la risposta da solo?

Rompicapo impossibile delle lumache: soluzione!

Posso darti una mano, ma se già hai la risposta, non posso non suggerirti di fare il rompicapo dei fiammiferi, qui inizierai a dare i numeri oppure a dare a fuoco a tutto! A parte gli scherzi e l’ironia, esercitarsi in qualcosa di difficile ma divertente stimola le tue abilità, puoi crescere ed essere più reattivo rispetto ai problemi della giornata. Tutti dovrebbero risolvere quotidianamente enigmi del genere per migliorare le capacità di problem solving in modo divertente! Allora, ci sei riuscito?

La foto dice tutto! In primis ti consiglio di girare al contrario l’immagine, perché in questo modo le antenne e le chiocciole ti confonderanno meno. Dopo averlo fatto, ti basta scrutare animale per animale, ma in questo modo potresti perdere troppo tempo.

Ti svelo un trucco per risolverlo nel minor tempo possibile. Osserva attentamente una lumaca e studiala prima in generale e poi i dettagli. In questo modo il tuo cervello ha incamerato tutte le informazioni sul disegno, e da qui potrai con più facilità evidenziare le anomalie che ritrovi nel quadro dell’indovinello!

Allora, ti è piaciuto? Ci vediamo al prossimo, non mancare perché ti darò la rivincita.