“E’ una frustrata, ti manipola”: accusa choc al GF Vip, bufera sul web

Grandi accuse nella casa del GF Vip. L’ingresso più recente ha portato nuove polemiche e scompiglio. E si minacciano perfino querele

Com’era prevedibile, l’ultimo ingresso nella casa del GF Vip ha portato scompiglio. Grandi tensioni e parole grosse, anche perché il personaggio in questione porta sempre con sé un putiferio, tra provocazioni e atteggiamenti sempre discussi. L’obiettivo del “neo entrato” Alex Belli è quello di riconquistare la moglie nelle due settimane che gli sono state concesse di permanenza.

L’attore è rientrato, ma non per tornare a fare il concorrente: la sua missione è creare scompiglio provando a riavvicinarsi alla moglie. Ma come ben sappiamo il personaggio è discutibile e non piace a tutti, anzi. Tra i detrattori c’è sicuramente Nathalie Caldonazzo, che mai gliele ha mandate a dire e che lo ha perfino minacciato di querela qualche settimana fa.

GF Vip, subito “guerra” tra due personaggi nella casa: parole grosse

Tutto è nato perché l’ex fidanzata di Massimo Troisi aveva definito Alex un “narcisista patologico pericoloso per le donne”, criticando poi il suo modo di urlare. “Lo fanno quando vengono smascherati”, ha detto la Caldonazzo.

“E’ sempre fuori luogo, sempre sopra le righe. E’ patologico”. Una critica decisamente forte, con Belli che replicò minacciando addirittura di adire alle vie legali. Adesso, dopo più di un mese, i due si sono ritrovati all’interno della casa, e Belli non ha mancato l’occasione di attaccare l’attrice: “E’ una frustrata, ti manipola, fai attenzione”.

Il riferimento è al consiglio di Nathalie a Delia, ossia di lasciare Belli. “Tu ascolti lei e non me? Non è l’amica che tu pensi, poi piano piano mi occuperò anche di lei”, ha detto in tono vagamente minaccioso lo scatenato Alex.