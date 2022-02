Fuori dalla finale del GF Vip? Spunta il clamorosa retroscena sulla vippona

A solo un mese dalla finale del GF Vip, spunta un clamoroso retroscena per la vippona che potrebbe cambiare ogni cosa.

Manca ormai un solo mese alla finale del GF Vip e i fedeli sostenitori del programma sono più curiosi che mai di scoprire chi, oltre a Delia Duran, sarà in grado di accedere alla finale di questa sesta edizione che vede per il terzo anno consecutivo Alfonso Signorini al timone del programma.

Al momento è ancora impossibile saperlo, ma in rete è spuntato un retroscena che potrebbe cambiare tutto. E’ ormai ufficiale che durante l’ultimo appuntamento di quest’edizione, ci sarà Barbara d’Urso ospite al GF Vip per presentare la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, che la vede indossare i panni di padrona di casa. Il programma partirà il 15 marzo, subito dopo la finale, e secondo il settimanale Nuovo Tv, nel cast della bella conduttrice partenopea ci sono ben due vippone.

Un sarebbe stata scelta nel ruolo di giudice e l’altra come concorrente. Stiamo parlando di Soleil Sorge e Delia Duran che dopo la fine di quest’esperienza potrebbero approdare nel nuovo programma di Italia 1, ma notando la data della finale e quella iniziale dello show qualcosa non torna.

Soleil Sorge e Delia Duran lasciano il GF Vip? L’ipotesi prima della finale

Soleil Sorge e Delia Duran, qualora anche la prima dovesse arrivare in finale, dovrebbero partire il giorno dopo la fine del Grande Fratello Vip con un nuovo format in diretta. Il tutto sembrerebbe essere molto bello, ma gli utenti della rete più attenti hanno fatto notare che prima di andare in onda, tutti gli addetti ai lavori devono provare ciò che trasmetteranno ufficialmente e le due vippone come faranno a presenziare se sono attualmente blindate nella casa più spiata d’Italia?

Il dubbio, qualora la notizia della loro presenza nel cast de La Pupa e il Secchione show dovesse rivelarsi essere confermata in via ufficiale, sorge più che spontaneo. Alcuni, infatti, hanno ipotizzato che la produzione avrà dato loro un permesso speciale in modo tale da poter prendere parte alle prove del programma senza compromettere la loro presenza all’interno del reality show di canale 5. Mentre secondo altri potrebbero decidere di mettere un punto alla loro esperienza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

In entrambi i casi, dunque, le due concorrenti di Alfonso Signorini dovrebbero varcare la famosa soglia rossa, sempre che Barbara d’Urso, pur di averle nel suo nuovo programma, non abbia concesso loro di partire in un secondo momento.