Passione rovente nella notte al GF Vip: le telecamere mostrano tutto

Al GF Vip, a poche ore dal suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, si è consumata una passione rovente. Tra i due è ritorno di fiamma?

Nonostante sia tornato nella casa più spiata d’Italia del GF Vip soltanto da poche ore, Alex Belli ha dato vita a nuove, o vecchie come si preferisce, dinamiche. L’ex stella di Centovetrine è entrato per fare chiarezza sul triangolo amoroso che da mesi lo vede protagonista e così ha fatto.

Non appena ha varcato la famosa soglia rossa, ha subito ammesso, senza troppi giri di parole, di voler riconquistare Delia Duran e l’ardua impresa sembrerebbe essere già riuscita. Alex ha consigliato alla sua dolce metà di non farsi influenzare da quanto sta vivendo in questo periodo perché pochi mesi non possono mandare all’aria tre anni di amore. Delia, rimasta ferita dall’estrema vicinanza tra lui e Soleil, però è rimasta scottata ma non ha potuto fare a meno di cedere alla passione con Belli, nonostante abbia ribadito di aver bisogno di tempo per poter accettare il tutto.

Al GF Vip è scoppiata la passione tra Alex Belli e Delia Duran e le telecamere hanno ripreso ogni cosa.

Alex Belli ci riprova con Delia: scoppia la passione al GF Vip

Affinché Alex e Delia potessero chiarire ogni incomprensione lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di canale 5, il Grande Fratello Vip ha fornito loro uno spazio speciale e nella stiva hanno parlato della loro relazione, a cui la bella modella aveva deciso di mettere un punto per poi decidere di cambiare idea. O almeno così è apparso, considerato che ha scelto di viversi la passione con l’stella di Centovetrine.

LEGGI ANCHE -> Jessica Selassiè a muso duro contro Delia: la principessa on fire al GF Vip

Alex Belli le ha ricordato quanto sia forte e sincero il sentimento che li unisce e di quanto questo sia particolare e non comprensibile a tutti, in quanto è qualcosa di sui generis rispetto a quello a cui siamo abituati e non solo. Il concorrente, l’unico ad essere stato squalificato che ha fatto ritorno non solo in studio ma anche nella casa del Grande Fratello Vip, ha anche consigliato alla sua dolce metà di allontanarsi da Nathaly Caldonazzo poiché convinto che lei la stia soltanto manipolando e non voglia il suo bene.

LEGGI ANCHE -> Colpo di scena al GF Vip: in casa arriva una lettera inedita che stende tutti

Il modo in cui ci sta teatralità tra Alex e Delia anche quando si baciano io non respiro davvero se questi lo fanno in diretta per me possono vincere questo grande fratello deciso pic.twitter.com/ATY7i8xkoT — gior (@INYOUREYESZ4YN) February 16, 2022

Tra Delia Duran e Alex Belli al GF Vip è di nuovo amore? Sembrerebbe proprio di sì.