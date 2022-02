La Regina Elisabetta prende una drastica decisione, mai successo prima

La Regina Elisabetta ha preso una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Cosa accadrà adesso all’interno della Royal Family britannica?

Elisabetta II ha sempre mostrato una forte personalità nel corso del suo regno. Quest’anno festeggerà il Giubileo di Platino, i settant’anni sul trono. Una data storica per l’anziana sovrana, che continua a prendere decisioni in prima persona nonostante l’età e la morte di suo marito Filippo. Sua Maestà non ha nessuna intenzione di andare in pensione e continua a lavorare tutti i giorni con grande intensità.

Nel corso dei decenni, la Regina Elisabetta ha dovuto affrontare diverse vicissitudini delicate, dovendo spesso prendere decisioni impopolari. Essere una regina vuol dire anche scontentare qualcuno o andare contro la volontà dei sudditi. L’anno più difficile per Queen Elizabeth è stato sicuramente il 1997, quando è morta Lady Diana. La moglie di Carlo ha avuto un incidente stradale a Parigi il 31 agosto 1997.

Ma le decisioni che Sua Maestà ha dovuto prendere nel corso degli anni sono state davvero tante. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, Elisabetta II avrebbe comunicato una storica decisione che potrebbe cambiare le sorti della monarchia inglese. Questa presa di posizione ha creato diversi dibattiti in Gran Bretagna. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

“Camilla sarà riconosciuta Regina Consorte”. Lo ha deciso la Regina Elisabetta

“Camilla Parker Bowles sarà Regina Consorte”, adesso è ufficiale. Queste parole sono state pronunciate dalla Regina Elisabetta in persona. L’anziana sovrana ha parlato per le prime celebrazioni del Giubileo di Platino, che ricorda il suo settantesimo anno sul trono britannico. La festa vera e propria arriverà soltanto nel mese di giugno, per evitare di celebrare Sua Maestà sotto la pioggia londinese.

Quando il Principe Carlo diventerà re, sua moglie Camilla sarà Regina Consorte. Queste voci si inseguivano da anni e Buckingham Palace le aveva sempre smentite. Almeno fino ad oggi, adesso la notizia è ufficiale e ha sorpreso buona parte dell’opinione pubblica inglese. Camilla non è mai stata particolarmente simpatica agli abitanti del Regno Unito, soprattutto da quando Diana Spencer dichiarò che il rapporto con Carlo era sempre stato a tre, con evidente riferimento all’attuale moglie del primogenito di Elisabetta.

“Quando i tempi saranno maturi e mio figlio Carlo diventerà re, so che offrirete a lui e sua moglie Camilla lo stesso supporto che avete offerto a me”, ha dichiarato Sua Altezza. Cosa cambia adesso all’interno della Royal Family? Queste parole dovrebbero sciogliere anche qualsiasi dubbio su una possibile rinuncia al trono di Carlo, che non ci sarà. Pare che, prima di annunciare al popolo la sua decisione, Elisabetta II abbia consultato suo figlio Carlo e suo nipote William, il quale dovrà aspettare ancora diversi anni prima di diventare re. Ma ha appena compiuto 40 anni e quindi ha ancora tutta la vita davanti per salire al trono.