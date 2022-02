Oroscopo 17 febbraio 2022: Tripla Congiunzione, Bilancia top e Toro flop!

Le stelle stupiscono sempre gli amanti dell’Oroscopo, cari amici di Instanews gli Astri sono in fermento! Non vi aspetterete mai cosa accadrà oggi, perché si tratta di un evento unico con degli effetti incredibili. Si tratta delle Tripla Congiunzione!

Una tripletta inaspettata sconvolge il cielo dello Zodiaco, e le care Case Celesti devono fare i conti con il loro destino. Che per alcuni sia avverso non lo si può negare, ma per altri ci saranno grandi soddisfazioni! Tra i segni più fortunati c’è la Bilancia, ma sarà una vera disgrazia per il Toro, ma non finisce qui! Ne abbiamo tante da dire su altri segni, voi quale siete? Scopriamo quali sono le conseguenze dei transiti!

Il cielo è meraviglioso, stare ad osservarlo non può che farci sentire un po’ piccoli, ma vogliamo mettere la bellezza dell’infinito manto stellato? Come il fato influenzi i segni zodiacali è intrigante, perché di misteri ne abbiamo a bizzeffe. Che febbraio sia all’insegna dell’azione, dopo un gennaio di riflessione, è risaputo.

Ma quello che più sconvolge è che le vere protagoniste saranno le amare verità! Quello che succederà è che Marte, determinato e grintoso, si avvicinerà in Congiunzione svegliando il pianeta Venere, in parte ancora assopita per via dello scorso moto retrogrado.

Adesso che l’astro dell’amore è tornato nel suo moto diretto, i due creeranno delle dinamiche interessanti. Quelle adatte a dare forza alle coppie e potere ai single. Il cielo è ben risposto per l’amore, ma quando arriverà in pieno la Congiunzione anche con Plutone, la tripletta non darà scampo quasi a nessuno!

Anche i segni più fortunati vivranno l’influenza, o meglio le conseguenze di verità scomode, le quali stravolgeranno la situazione una volta per tutte. Così, tra una difficoltà e una soddisfazione, vedremo viaggiare nel cammino della spiritualità dei segni spinti da tanta forza d’animo, ma per cui le sfide non mancheranno.

Oroscopo: Bilancia al top, la Tripletta lo influenza bene!

Il trio di oggi è inattaccabile, si tratta di tre Case Celesti che non vengono distrutte da nessuno, più le sfidi più saranno forti! Si tratta della Bilancia, segno d’aria, dell’Ariete di fuoco, e un altro d’aria, i Gemelli. La vita non è sempre stata semplice, infatti quello che è certo è che non si abbattono, ma i loro nervi hanno in parte ceduto. Così con la forza dei combattenti, accolgono una sorte positiva. Se sei del Cancro sei il quarto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dalla Bilancia che ha capito che deve a volte mettere da parte l’egocentrismo per favorire sentimenti sani. Non che tu non sia favorevole a questi valori, ma spesso in amore lo dimentichi. Sarai più consapevole e la Congiunzione porterà delle rivelazioni che ti saranno utili. Consigli: al lavoro andrà tutto bene, solo che non devi perdere la fiducia in te stesso, solo così potrai sempre essere rispettato per come meriti.

L’Ariete è il guerriero per eccellenza, e possiamo proprio confermalo dopo le montagne che ha dovuto scalare! D’altronde si sa, solo chi ne ha vissute tante può ritenersi così inarrestabile, proprio come il fuoco che ti governa. La tripletta ti sorprenderà, ma a te piace la verità, e proprio per questo non avrai problemi a dire la tua. Consigli: stai vicino a chi ami, andrà tutto bene, mentre al lavoro sfrutta la tua energia.

Che dire dei Gemelli? Chi vi batte? Siete forti, specialmente la vostra integrità fisica spaventa chi vi sta attorno. Passate sempre per i lunatici, ma invece siete solo bravi ad adeguarvi e ad affrontare tutto. La Congiunzione porterà novità, in parte difficili da digerire, ma troverete il modo con le vostra curiosità di farcela. Consigli: in amore siate più sereni, smettetela di cadere in nervosismi, idem al lavoro.

Nessuna speranza per il Toro, e non solo!

Niente di buono per questi tre segni di terra e fuoco, rispettivamente Vergine, Toro e Leone, la strada è ardua! Non è che siete voi quelli sbagliati, a volte capita di passare un periodaccio, e la vita è proprio come le montagne russe. Non vi resta che accogliere delle dritte che potrebbero darvi una mano. Se sei dell’Aquario sei al quarto posto e devi approfondire il tuo quadro astrologico.

Iniziamo dal Toro, sempre fermo sulle sue idee, non prenderà bene la scomodità dei discorsi che stravolgeranno tutto. Stare sempre sulle stesse posizioni ti piace, ma è il tuo punto debole. Fa bene cambiare idea, specialmente sul posto di lavoro, mentre in amore sei molto fedele, ma non sempre la staticità rende felici. Consigli: non fermarti alle apparenze.

Che dire della Vergine? Perde energia ostinandosi a stare con chi non le da tutto quello che merita. Ti sei circondata di persone che non ti gratificano, al lavoro diciamo che non hai potuto scegliere, ma in amore stai facendo degli errori. Consigli: fortunatamente la Congiunzione ti darà le risposte che desideri, ed è da lì che risorgerai.

Infine, ma non meno importante c’è il Leone. Il re dello Zodiaco è fiacco, perché le critiche non gli piacciono, e le scomode verità le prenderà, anche quelle meno pesanti, come delgi attacchi specialmente da parte di chi ama. L’amore non lo vedrai per ora, troppi litigi, mentre al lavoro tutto normale. Consigli: non prendere a male le cose che ti diranno, ti serviranno per crescere e diventare più forte.