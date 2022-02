Katia Ricciarelli e Soleil Sorge rivolgono pesanti offese a Lulù Selassiè coinvolgendo anche Manuel: poi l’assurda richiesta al Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge nuovamente contro Lulù Selassiè. La pace delle scorse settimane era solo un’illusione? Con la finale del Grande Fratello Vip sempre più vicino, tutte le alleanze stanno venendo meno, tranne quella di Katia e Soleil che, alla vigilia della nuova puntata del GF Vip che decreterà il secondo finalista, si sono ritrovate nella stanza della Ricciarelli a commentare gli altri concorrenti.

La protagonista dei discorsi della Ricciarelli e di Soleil è stata Lulù Selassiè con cui, entrambe, hanno avuto problemi. Katia che, nelle scorse settimane si è lasciata andare ad uscite infelice che hanno scatenato la dura reazione del pubblico nei suoi confronti al punto da aver richiesto la squalifica con una petizione, ha nuovamente puntato il dito contro Lulù.

Katia Ricciarelli e Soleil Sorge ancora contro Lulù Selassiè: poi chiedono la censura

Dopo aver fatto discutere per aver dato della “scimmia” a Lulù Selassiè, Katia Ricciarelli torna a parlare di lei. Durante un lungo discorso con Soleil Sorge, non solo ha riportato quello che sarebbe il parere di Kabir Bedi su Lulù, ma ha aggiunto anche la propria, personale opinione sulla fidanzata di Manuel Bortuzzo che, indirettamente, è stato coinvolto nella discussione.

“E’ allucinante. Ti garantisco che arriverà in finale Lulù, tra noi tre arriverà lei” ha esordito la Sorgeche è candidata alla finale proprio insieme a Lulù e a Katia Ricciarelli. Quest’ultima non ha nascosto di sperare che a vincere il televoto sia Soleil e, tornando a parlare di Lulù, si è lasciata andare a diverse dichiarazioni.

“Io credo che questo modo di presentarsi alla gente posso lasciare così all’inizio, ma dopo non va. Kabir ha detto una cosa, è un cartone animato insomma. Non c’è niente di vero in questa ragazza. Dalle lentiggini, quei cosi in testa, la borsetta. Tiri via tutto e non c’è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica. Se tu la provochi, scoppia. E viene fuori la vera. Questa roba della borsettina era una roba grottesca. La cosa che mi dispiace e mi meraviglia è la reazione di lui (Manuel Bortuzzo, il fidanzato di Lulù ndr) che prima era…poi improvvisamente si è aperto un mondo“, ha detto la cantante lirica.

Soleil che, durante lo scontro tra Katia e Lulù si è sempre schierata dalla parte della Selassiè, ha aggiunto: “Ogni volta che Lulù ha dato il peggio di sé hanno sempre cercato di comprenderla. Io quando ho detto una parola fuori posto mi hanno fatto un caso assurdo. Lei ha fatto delle robe allucinanti, ha fatto delle scenate fuori dallo studio. Così funziona la comunicazione. Fai questo tipo di comunicazione e una persona viene percepita in un modo, fai in un altro senso e viene percepito altro. Ti ricordi le parole pesanti che ha detto su tematiche sociali e fuori luogo? Gli scleri allucinanti. Tutto questo l’hanno fatto passare come “ma è perché le manca Manuel“.

Il video è diventato immediatamente virale scatenando la dura reazione del pubblico. Katia e Soleil, subito dopo, sono state chiamate in confessionale. Dopo essere tornate in casa, Katia ha confidato a Soleil di aver chiesto di non mandare in onda il loro discorso in puntata. “Altrimenti mi alzo e me vado”, avrebbe detto la cantante.

Abbiamo avuto conferma Katia e soleil l hanno chiamate in confessionale ,perché anno ripreso che dicevano cattiverie ,e Katia a detto ,mi raccomando non mettete le clip in puntata sennò mi fate discutere.gli autori sono falsi ,ma da casa vediamo cari miei .2 raccomandate .vergogn pic.twitter.com/2aLG5sfzpo — Laura (@Laura06303485) February 16, 2022



Cosa accadrà, dunque, domani sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip? Signorini deciderà di mostrare il filmato in questione o non sarà trasmesso nulla? Lo scopriremo domani sera.