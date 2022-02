GF Vip daytime 16/2/22, forti accuse nella Casa. La gieffina insinua: “E’ un serpente!”

Al GF Vip sono arrivate forti accuse durante il corso di queste ore. La concorrente di Alfonso Signorini non le ha di certo mandate a dire.

Il GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento del daytime. Ormai il programma condotto da Alfonso Signorini, per la terza edizione consecutiva, è agli sgoccioli e manca un mese alla fine della messa in onda. Per questo motivo l’ansia inizia a farsi sentire tra i concorrenti e il ritorno di Alex Belli non ha di certo calmato le acqua, ma procediamo con calma e vediamo che cosa ci riserva l’appuntamento di oggi.

Il daytime del GF Vip parte con il botto, mostrandoci la delusione di Jessica Selassiè. La Princess non ha affatto gradito l’atteggiamento utilizzato da Delia Duran nei confronti di Barù, che le avrebbe sempre detto di supportare e fare il tifo per il loro rapporto. La prima finalista si è difesa affermando che tra loro non c’è alcun rapporto e non vede il motivo per cui limitarsi nello scherzare con lui.

“E’ un serpente che striscia“ ha tuonato la Princess riferendosi alla Duran, che non ha trovato particolari consensi nella casa più spiata d’Italia.

Jessica Selassié delusa da Delia Duran: Soleil Sorge la consola

Soleil Sorge ha preso da parte Jessica Selassiè e le ha consigliato di non offendersi o restarci male per l’atteggiamento di Delia Duran in quanto per lei sarebbe soltanto un gioco e niente di più per sfruttare la situazione. Barù, invece, è sembrato essere rimasto colpito dalla Princess, in quanto ha apprezzato e non poco la tenacia mostrata da lei durante il corso di questi giorni.

Delia Duran si riconferma essere la protagonista di quest’edizione. Tant’è che viene mostrato anche il suo chiarimento con Alex Belli, lei gli chiede come mai si è esposto così tanto con Soleil. Quegli atteggiamenti l’hanno fatta soffrire e non poco e lui ora è al Grande Fratello Vip soltanto per poterla riconquistarla. Anche se ha scelto di metterla in guardia da Nathaly Caldonazzo poichè secondo lui non farebbe altro che manovrarla, ma lei ribadisce che l’ha sempre difesa perché si è rivista molto nel suo percorso.

I due piccioncini hanno di nuovo fatto pace nel giro di pochi minuti e tutti gli altri concorrenti iniziano a sospettare che abbiano messo in scena un teatrino soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma.

Tant’è che Davide Silvestri ha preso le distanze da Alex Belli.