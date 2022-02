Uomini e Donne puntata 16/2/22, gaffe in studio: la corteggiatrice cade dalle scale

A Uomini e Donne abbiamo assistito alla gaffe della corteggiatrice che nel scendere le scale ha preso una brutta caduta.

Uomini e Donne oggi prosegue la messa in onda parlando della love story che vede protagonisti le due mascotte del Trono Over: Alessandro e Pinuccia.

I due ieri, dopo alcune incomprensioni, avevano annunciato la fine della loro conoscenza e la dama in studio ha ribadito tale concetto. Il cavaliere però ha mostrato un certo interesse nel recuperare il rapporto e così Maria De Filippi ha colto la palla in balzo e come soltanto lei sa fare è riuscita a farli chiarire e i due, dopo quel brutto momento, sono di nuovo una coppia. Alessandro sembra essere molto preso da lei. Tant’è che per il consueto ballo insieme, ha scelto di rinunciare alle note del suo cantante preferito, Vasco, per venire incontro ai suoi gusti. E se non è amore questo…

La puntata ovviamente non finisce qui perché i colpi di scena hanno tenuto il pubblico per tutta la durata della messa in onda. Tant’è che al centro dello studio vengono chiamate Ida ed Alessandro.

Gaffe per la corteggiatrice di Luca Salatino: nuova “caduta” a Uomini e Donne

La conoscenza tra Ida e Alessandro prosegue bene, anche se i due sembrano avere le prime incomprensioni in quanto hanno due stili di vita completamente diversi, ma non per questo hanno intenzione di troncare il tutto. Maria nota che Diego osserva il tutto in maniera strana e chiede maggiori chiarimenti, il cavaliere nega affermando che era semplicemente sovrappensiero.

La dama ne approfitta per chiarire alcune cose con il suo ex, affermando che non ha gradito il like che ha messo ad un post di una signora su Facebook, che hanno provveduto a girarle, in cui le davano delle poco di buono. Diego afferma di non averlo mai fatto e che sicuramente si tratta di un’incomprensione.

Per la dama arriva un nuovo cavaliere che non voleva entrare, visto come stavano andando le cose con Alessandro. Lei lo fa entrare, lui ci resta malissimo, ma poi sceglie di eliminarlo.

Arriva poi il turno di Matteo Ranieri. Il tronista viene a conoscenza che Denise ha abbandonato il programma, in quanto ha scritto alla sorella di lui accusando la redazione di aver architettato i teatrini con Armando e di aver tagliato le scene in cui lei lo rifiutava. Armando nega questo rifiuto e Maria rivela di non aver trovato le scene di cui lei parla.

Il cavaliere si fida della conduttrice, ma rimane deluso dalla sua ex corteggiatrice. Così come quando la De Filippi gli comunica che Federica ha scelto di non presentarsi in studio a causa dell’interesse di lui verso Denise.

Il tutto si conclude con Luca Salatino e la sua esterna con Camilla. La ragazza, mentre sta scendendo le scale, cade ma rassicura Maria di non essersi fatta male.