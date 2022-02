Ex Uomini e Donne vuota il sacco: “Ecco chi è davvero Matteo Ranieri”

Canale 5 non delude mai, specialmente quando si tratta di spettacoli inediti e al limite dell’assurdo come Uomini e Donne. I sentimento stravolgono sempre i piani degli interessati, soprattutto se si tratta di un rifiuto! A parlare è un’ex volto che ha avuto a che fare proprio con Matteo Ranieri.

La volpe non è arrivata all’uva, allora dice che è acerba! O forse, si tratta soltanto di una mancanza di chiarimenti? Quello che è certo è che è appena saltata fuori una confessione che rivela dei dettagli inediti sulla relazione vissuta a Uomini e Donne. Il fedelissimo pubblico non può lasciarseli scappare, anche perché ha seguito assiduamente ed attentamente la vicenda. Così, dopo un no, ecco che arrivano delle parole taglienti come lame che stravolgono le carte in tavola per Matteo Ranieri.

L’amore è una cosa semplice, ma a volte viene complicato da sensazioni e aspetti che sono per le persone del tutto inspiegabili. La tipica frase, “cos’ha lei che io non ho?”, quanto ci sembra familiare? Una condizione del genere si è rivelata in trasmissione, ma la verità è stata molto più rivelatrice di quanto previsto. Il motivo? Saltano fuori notizie sul diretto interessato, Matteo Ranieri!

Che nel dating show più famoso ne accadano di ogni, è proprio vero. Basta ricordare la lettera particolare spedita a Gemma Galgani. La situazione in studio è stata sconvolgente, tanto che si è creato un bel po’ di chiasso attorno alla vicenda.

Così, tra inciuci e verità, vengono affermate delle frasi molto scomode per il giovane qui in foto. Vi sembra innocente?

Uomini e Donne: le parole su Matteo Ranieri!

L’amore non è belle se non è litigherello, ma a Uomini e Donne la situazione sta decisamente sfuggendo di mano! Chi si sarebbe aspettato un retroscena del genere? Dopo la rissa sfiorata in studio per le accuse pesantissime, c’è molto altro di cui discutere. Si tratta di una relazione seguita dai fai più accaniti della trasmissione, ma che è finita prima di quanto tutto il resto del mondo sperasse. Cos’ha combinato il bel personal trainer Matteo Ranieri? Ve lo racconto subito!

La protagonista dell’accesa discussione è proprio Martina Viali, la quale è stata lasciata in disparte dal ragazzo. Questa situazione ha sconvolto tutti proprio perché sembrava essere la sua favorita, vista l’intesa tra i due e la loro voglia di passare del tempo insieme. Alla fine però, le loro strade si dividono.

Non è stato lui a dire addio, ma lei! La giovanissima corteggiatrice ha deciso di sua spontanea volontà di lasciare lo studio, perché afferma di aver visto il suo tronista troppo interessato a Denise Mingiano e Federica Aversano. Dice proprio così al magazine ufficiale della trasmissione:

“La vita va avanti e quello a Uomini e Donne è stato un percorso bello, anche se non è andato come volevo. Appena uscita dal programma ho provato una cera delusione. Soprattutto perché non sono riuscita neanche a salutare Matteo: sarei ipocrita a non ammettere che ho provato una certa tristezza. Vedere Matteo da casa mi mette un po’ in difficoltà, sento che mi fa un certo effetto seguire la trasmissione da casa, anche perché fino a poco tempo fa ero io quella in studio a vivere le emozioni in prima persona.”

Tristissima di quanto accaduto, manifesta la sua delusione. Nel mezzo c’è anche un bell’inciucio tra Denise e Armando. Lei dice che è fedele a Ranieri, infatti è stata solo cortese con l’altro ragazzo, lui afferma tutt’altro. A chi crederà il giovane?

Infine, è stato chiesto a Martina se tornerà per Luca Salatino, ma declina così:

“Luca è un bravissimo ragazzo ed è anche bello, ma non mi interessa perché so che non potrebbe fare per me. Cosa vorrei dire a Matteo? Diciamo che il mio comportamento è stato anche il riflesso delle sue azioni, è stato tutto un po’ una conseguenza. Forse però una cosa che vorrei dirgli c’è: gli auguro il meglio, perché è un bravissimo ragazzo e gli auguro di capire quello che realmente vuole.”

Insomma, delle belle rivelazioni in atto. Sembrerebbe proprio che il giovane non si sia assunto le sue responsabilità secondo la ragazza. Restiamo aggiornati!