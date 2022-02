Lea un nuovo inizio anticipazioni: aspro confronto e una scomparsa

Prosegue su Rai 1 Lea un nuovo giorno, nuova fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti. Queste le anticipazioni e trama della seconda puntata

La nuova fiction di Rai 1, “Lea un nuovo giorno”, è partita bene. Ottimo successo per la prima puntata della serie tv con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. E’ tutto pronto per la seconda puntata, che andrà in onda questa sera: come sempre saranno due gli episodi che Rai 1 trasmetterà in prima serata. Le anticipazioni riguardano il compleanno di Martina, che sta per arrivare.

Lei attende sua madre per fare festa: è la cosa che più conta. Intanto, Arturo è stato convinto da Lea a spiegare a sua figlia la verità. Purtroppo la piccola non la prende bene, e lui quasi si pente di averle parlato. Intanto Marco e Lea si sono presi in carico le condizioni di Aurora, una ragazza di 16 anni che vive con le suore ed è una ragazza madre. Per fortuna è anche supportata dal fidanzato. Aurora ha fatto nascere la bambina, che è stata abbandonata fuori dall’ospedale. La ragazza vive una condizione difficile e non ha parlato con nessuno della sua gravidanza.

Lea, un nuovo inizio: nella seconda puntata non mancano i colpi di scena

Lea cercherà di salvare la ragazza e aiutarla nel rapporto con la sua famiglia. Intanto, i genitori di Koljia hanno rinunciato all’adozione del bambino, che a questo punto rischia di tornare in Russia in orfanotrofio. Pietro, intanto, fa saltare le sue nozze con Enrica proprio il giorno del matrimonio, perché confessa di amare Michela.

Tuttavia la ragazza non sembra interessata. Il colpo di scena arriva quando anche Marco decide di mettere fine alla storia d’amore con Lea. A questo punto espolode la rabbia di Anna, che affronta Lea. La protagonista, poi, avrà anch’essa un confronto molto duro con Marco.

Intanto Martina si reca di nuovo in ospedale per togliere il gesso al braccio. Solo a quel punto Marco si rende conto che il musicista rappresenta un importante ostacolo per i suoi piani, ma quali?