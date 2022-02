Uomini e Donne puntata 15/2/22, amore al capolinea: l’addio delude Maria

A Uomini e Donne la coppia ha annunciato la fine della loro relazione e Maria De Filippi non ha potuto non mostrare la sua delusione.

Uomini e Donne, durante la giornata dedicata ai single, in studio si è parlato della fine di un amore, ma procediamo con calma e scopriamo che cosa è successo nella puntata di oggi.

La puntata inizia con Giovanni e Sara. Lui non ha ancora accettato il numero di lei, ma la dama ha un nuovo confronto con Daniela. Daniela non può fare a meno di ammettere di aver provato una certa delusione per quanto è successo, in quanto la sua collega ha sempre parlato di rispetto e solidarietà tra le donne, ma lei non l’avrebbe mai mostrata nei suoi confronti intromettendosi in un momento delicato per loro.

Sara è di tutt’altro parere e rivela che lei non ha rovinato proprio niente e non ha mancato di sensibilità. Il pubblico in studio però sembra essere tutto dalla parte di Daniela, trovando probabilmente l’atteggiamento di Sara poco corretto.

E’ finita tra Alessandro e Pinuccia: l’annuncio a Uomini e Donne

Tina Cipollari non ha dubbi. Secondo lei la colpa è tutta del cavaliere a cui non interesserebbe nessuna delle due dame, ma vorrebbe soltanto la visibilità che dona il programma. Lui preferisce non rispondere e la ignora, così lei rincalza la dose dichiarando che non ha intenzione di replicare alle sue accuse perché corrispondono alla realtà dei fatti.

I toni non cambiano, in quanto si passa alla fine di una storia d’amore. Purtroppo stiamo parlando di Alessandro e Pinuccia. Lui racconta il triste epilogo che ha avuto la loro conoscenza dopo la fine della scorsa registrazione, quando lei aveva raccontato di essere rimasta bloccata con il treno a causa della mancata terza dose di vaccino.

Lui, dopo averla consolata, le avrebbe chiesto come mai non si era ancora vaccinata e perché le persone a lei vicine non si fossero attivate per farlo. La dama non avrebbe reagito bene e l’avrebbe mandato a quel paese. Per il cavaliere questo è stato un gesto di una maleducazione inaccettabile e non vorrebbe più continuare la loro relazione perché nessuno mai lo avrebbe trattato come lei ha trattato lui.

Il cavaliere esce dalla studio, Maria è speranzosa di farli chiarire ma lei non vuole parlargli dietro le quinte, ma vuole essere al centro studio visto che le accuse le sono arrivate dritte in puntata.

Per Alessandro non ci sono problemi, ma Maria è delusa: “Bisognerebbe prima pensare a risolvere le cose e dopo alla televisione”.