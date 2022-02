GF Vip daytime 15/2/22, dopo la diretta la gieffina perde le staffe: “Siete tutti falsi!”

Al GF Vip dopo la diretta con Alfonso Signorini, la sua concorrente ha perso le staffe ed ha attaccato gli altri concorrenti.

Il daytime del GF Vip è tornato sul piccolo schermo degli italiani dopo una diretta su canale 5 con Alfonso Signorini. Diretta dove non sono mancati i colpi di scena, considerato che oltre all’eliminazione di Gianluca Costantino, abbiamo assistito al ritorno di Alex Belli nella casa più spiata d’Italia.

Attenzione l’ex stella di Centovetrine non è tornata come concorrente, ma come ospite e resterà all’interno del programma per circa 2 settimane. Il tempo di risolvere e chiarire il suo triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran, ma vediamo che cos’è successo dopo la diretta perché l’appuntamento di oggi parte con il botto mostrandoci l’amicizia ormai giunta al capolinea tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

La cantante ha avuto modo di poter vedere che cosa ha detto l’ex Miss Italia alle sue spalle e non ha affatto apprezzato, visto che ha fatto intendere che aveva tutte le intenzioni di nominarla insieme alle sue amiche. Manila, d’altro canto, ha ammesso di esserci rimasta male nel sentire che voleva mandare avanti Davide e non lei.

Soleil Sorge sbotta contro il cast del GF Vip: “Siete tutti falsi!”

Impossibile andare avanti senza parlare della reazione dei concorrenti all’arrivo di Alex Belli al Grande Fratello Vip. Se Soleil Sorge appena l’ha visto lo ha subito abbracciato, Delia Duran non è stata dello stesso parere. Tant’è che è apparsa subito scossa e che tutto avrebbe voluto tranne che trovarselo al suo fianco.

LEGGI ANCHE -> Resa dei conti tra Alex Belli e Delia Duran: scintille notturne al GF Vip

Gli altri concorrenti sembrerebbero invece avrebbero apprezzato, mentre Soleil ha intenzione di vederci chiaro e li accusa tutti di essere falsi perché alle sue spalle ne avrebbero dette di cotte e di crude. In particolar modo si è rivolta a Manila Nazzaro, ma lei ha subito glissato il tutto.

Alex, invece, ha rivolto la sua attenzione a Davide Silvestri che secondo lui ha giocato e non poco dopo la sua uscita. “Tanto vale ora vediamo la soap opera dal vivo“ ha commentato Sophie Codegoni in confessionale, ma ieri subito dopo la puntata c’è stato il primo confronto con Delia Duran.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, ex concorrenti assenti in studio: spunta il clamoroso retroscena

Quest’ultima ha respinto l’ex stella di Centovetrine, ma lui sembra essere ancora più attratto da lei, anzi. In confessionale ha ammesso che questo suo distaccarsi ha accesso in lui ancora di più una voglia di conquista nei suoi confronti e il suo obiettivo ora nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip sembra essere più che chiaro.