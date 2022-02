Amore clandestino al GF Vip? L’ex vippone vuota il sacco

GF Vip, dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, è tornato sui social. Ha parlato molto bene di una concorrente e ha lanciato una frecciatina

Anche se manca ormai meno di un mese alla finale (14 marzo l’appuntamento) la casa del GF Vip resta un via vai di concorrenti che escono ed entrano. Proprio lo scorso venerdì c’è stato l’ultimo cambio di testimone, con il rientro di Alex Belli (ma non come concorrente e solo per due settimane) e l’uscita di uno degli ultimi arrivati, il buon Gianluca Costantino, che è stato eliminato dopo essere passato sotto la scure delle nomination.

Il personal trainer è rimasto nella casa per circa un mese, ma il tempo è stato sufficiente per creare un feeling molto particolare con Soleil Sorge. Forse potrebbe essere qualcosa di più di un’amicizia, ma intanto l’ormai ex concorrente è tornato sui social dopo la sua uscita dalla casa e non ha mancato di lanciare una piccata frecciatina ad Alex Belli.

GF Vip, la frecciata dell’ex concorrente non è passata inosservata

L’attore, che con Soleil ha creato il caso dell’anno, è stato nei pensieri di Gianluca, quando ha descritto il suo rapporto di amicizia con Soleil. “Tra noi c’è stato un rapporto di complicità, divertimento, chimica e amicizia – ha spiegato Costantino – ci siamo divertiti sin dal primo momento. Peccato che sono uscito perché potevamo scoprire insieme cosa sarebbe successo. Adesso – ha proseguito l’ex concorrente – farò sicuramente il tifo per lei, cercando di darle il mio affetto anche da fiori la casa”.

Costantino si è augurato di vedere Soleil fuori dalla casa il più tardi possibile, augurandole quindi la vittoria. Poi ha aggiunto. “Spero sia possibile continuare a conoscerci per proseguire questo grande rapporto che stava nascendo, ma che purtroppo si è interrotto”.

Gianluca sembra abbastanza preso da Soleil, visto che ha pubblicato una foto di un loro abbraccio e una didascalia significativa: “Un abbraccio vale più di mille “finte” parole”, ha scritto.