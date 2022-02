E’ stato il primo marito di Michelle Hunziker: ecco cosa fa e com’è oggi

La storia dei personaggi del mondo dello spettacolo incuriosisce molto i fan, specialmente quando saltano fuori dei retroscena inediti che rivoluzionano la situazione. Tutti conosciamo la bravissima e talentuosa showgirl Michelle Hunziker, ma scopriamo qualche retroscena sul primo matrimonio.



Se avete aperto l’articolo siete sicuramente dei fan della svizzera più famosa in Italia, ma anche degli amanti del gossip. Scoprire aspetti inediti sulla vita dei protagonisti della televisione permette di sentirsi più vicini a questi ultimi, come se all’improvviso cada quell’aura tipica dei vip per lasciare spazio alla realtà dei fatti. Cioè si tratta pur sempre di esseri umani, in carne ed ossa e con pregi e difetti.

Bellissima, elegantissima e di carattere, Michelle Hunziker è una donna coraggiosa e forte. Ha sempre lottato schierandosi dalla parte delle donne, specialmente quando si tratta di argomenti delicati come le violenze.

Di recente si è parlato della showgirl proprio per la separazione dopo 10 anni di matrimonio, con Tomaso Trussardi, imprenditore del noto marchio. Nonostante la cattiva notizia, il lavoro va a gonfie vele! Testimone di ciò il grande annuncio fatto dalla stessa che fa impazzire i fan, è ormai una conduttrice avviata.

Così, tra una notizia e l’altra, non possono non saltare fuori delle curiosità sul suo passato, dato che ha vissuto delle esperienze così dense di emozioni. Infatti, è proprio sul primo marito che arrivano delle novità.

Eravate a conoscenza del primo marito di Michelle?

Come se non bastasse non mancano neanche le confessioni. Non può passare inosservato l’incubo delle showgirl durato 5 anni, il quale ha letteralmente scioccato tutti fan. Una verità del genere ha davvero lasciato il pubblico senza parole, perché totalmente inedita e inaspettata. Ma le rivelazioni non finiscono qui: eravate a conoscenza della prima fiamma? Si tratta di un Artista che ha fatto ballare e gioire tanti innamorati!

Eccolo, è proprio Eros Ramazzotti! Per molti sembrerà scontato, ma è stato il suo primo grande amore, oltre che padre della simpaticissima Aurora Ramazzotti, influencer e aspirante conduttrice come la mamma.

Perché parliamo di loro due proprio adesso? Il motivo è che saranno insieme al debutto di Michelle Impossible, il programma condotto dalla Hunziker! Lui sarà proprio un ospite d’eccezione. Non ci sarà solo il noto cantante, ma anche tanti altri volti conosciuti, come Katia Ricciarelli e Michela Giraud. E ancora Gerry Scotti, Ilari Blasi, Gialappa’s band, Nicola Savino, Mago Forest, Serena Autieri, Andrea Pucci e Ambra Angiolini.

Un vero cast d’eccezione!

Al di là di ciò, quello che salta all’occhio sarà proprio vedere la famiglia al completo! Tutti sono a conoscenza del loro rapporto, quindi sembrerà strano vederli insieme, per giunta in compagnia delle figlia. Sarà che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, oppure no?

Sicuramente sono un valido esempio di famiglia non tradizionale da ammirare. Due ex che si vogliono bene e si rispettano sono fondamentali anche per garantire una vita felice per i figli. In questo caso di Aurora che ha un meraviglioso rapporto con entrambi.

Insomma, un bello scoop specialmente dopo la rottura con Trussardi. Per chi non sapesse del primo marito, adesso sa che non solo si sono amati tantissimo, ma che presto saranno insieme in diretta tv!