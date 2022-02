Paura per Ida Platano: racconto choc dell’accaduto della dama di Uomini e Donne

Ida Platano, la protagonista indiscussa di Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha vissuto attimi di terrore: il racconto ha gelato i suoi fedeli sostenitori nel vasto mondo del web.

Ida Platano è senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama ormai fa parte del programma da diversi anni e per questo motivo ha un certo seguito anche sui social, dove è seguitissima da migliaia di follwers che giorno dopo giorno non fanno altro che dimostrarlo tutto l’affetto che provano nei suoi confronti.

La Platano, però, nelle scorse ore ha vissuto momenti di paura, in quanto due uomini hanno provato a rubarle il telefono mentre lei era in compagnia di suo figlio Samuele, che è soltanto un bambino. Ida però non si è persa d’animo ed ha subito recuperato l’oggetto e sui social si è lasciata andare ad un amaro sfogo su quanto accaduto.

Uomini e Donne, momenti di paura per Ida Platano: la dama racconta tutto

Ida Platano sul suo profilo Instagram ha raccontato come sono andate le cose per filo e per segno. La protagonista indiscussa di Uomini e Donne, nonché migliore amica di Gemma Galgani, si trovava a Verona con suo figlio quando due uomini hanno provato a rubarle il suo telefono, ma lei non si è di certo data per vinta e gliene ha suonate quattro. In tutti i sensi:

“Mi è successa una cosa molto particolare“ ha esordito la dama del Trono Over sul suo profilo Instagram. “Mio figlio si è spaventato“ ha subito aggiunto. “Ho cercato dopo un pochino di calmarlo. Perché stavamo passeggiando e mi hanno rubato il telefono(…)” ha dichiarato la dama.

“Gli ho dato qualche cazzotto“ ha poi raccontato, facendo riferimento a che cosa è successo quando si è ritrovata con il ladro di fronte ai suoi occhi. “Lui l’aveva passato al suo amico, il telefono ormai ce l’aveva un altro. Ma che dirvi, l’ho recuperato. E sono contenta di averlo recuperato” ha poi ammesso fiera la dama. “Ho cominciato a dirgliene di tutti i colori, però il mio telefono è qua con me”.

“Conclusione: Samu mi ha detto che ha una mamma fortissima. E’ la prima volta che mi succede una cosa del genere. Ho avuto una reazione così forte perché qualcuno aveva rubato qualcosa di mio. Quando ce vo’ ce vo’. Volevo aggiungere al discorso di prima, che ci sono state due donne che ci hanno aiutato tantissimo, soprattutto nel tranquillizzare Samu. E che gli uomini invece non si sono smossi per niente“ ha poi concluso amara.