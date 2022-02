L’ex vippona tuona sull’ex coinquilina: “L’ho difesa, ora basta“. E’ guerra al GF Vip

Siamo quasi alla fine di questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip. Meno di un mese e scopriremo finalmente chi sarà il vincitore della sesta edizione del reality show.

I concorrenti se ne stanno rendendo conto e sfoderano ogni giorno nuove strategie di attacco. La cosa importante è riuscire ad andare al ballottaggio per divenire finalista e sperare che il pubblico a casa voti il più possibile.

La prima finalista è stata eletta una settimana fa e si tratta della neo arrivata Delia Duran. La Casa è rimasta scioccata, ma più di tutte un’ex coinquilina.

La ragazza è rimasta delusa dal suo comportamento e non se l’aspettava proprio. E’ guerra al GF Vip, ma scopriamo insieme quanto accaduto

Ex vippona tuona contro Delia Duran: “Altro che solidarietà femminile“. E’ guerra al GF Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha scaldato gli animi. Alfonso Signorini ha affrontato come primo argomento il rapporto tra Jessica Selassiè e Delia Duran.

All’inizio le due gieffina sembravano amiche e che non ci fossero dissapori tra di loro, ma sono bastati i confessionali a smentire tutto.

Jessica Selassiè ha una cotta per Barù nonostante lui abbia più volte detto che non è alla ricerca di una storia d’amore all’interno del reality show.

La gieffina lo stuzzica, balla insieme a lui e cerca di conquistarlo da settimane.

Ecco che arriva Delia Duran al Grande Fratello Vip e, in un confessionale in compagnia di Barù, la modella ruba un bacio al gieffino.

Questo momento viene mostrato in prima serata durante la puntata e Jessica è rimasta scioccata.

Inoltre, Delia non ha speso buone parole per la maggiore delle Princesse, al che la ragazza tira fuori gli artigli e le dice chiaro e tondo cosa pensa del suo comportamento.

Ma una ex vippona è rimasta ancora più scossa dal comportamento della Duran. Si tratta di Clarissa, la sorella più piccola delle Princesse, eliminata dal gioco un paio di mesi fa, ma comunque molto attiva sui social a proposito del programma.

Clarissa è stata una tra le prime a elogiare Delia invitando anche i suoi seguaci a votarla per mandarla in finale e proprio per questo è rimasta molto delusa dalla modella per aver dato il bacio a Barù e per cosa ha detto rispetto a Jessica.

Ecco che inizia la guerra al GF Vip.

La Selassiè, tramite il suo profilo Instagram, scrive tutto quello che pensa in merito a quanto accaduto.

“Mi dispiace vedere donne come Delia che si proclamavano così tanto vittime, e soprattutto lo hanno fatto credere a tutta Italia, inclusa me” scrive l’ex gieffina e continua: “Io sono stata la prima a supportarla fuori, perché credevo che lei fosse realmente una donna delusa e ferita dal proprio uomo, quando poi ha dimostrato di essere la prima a impegnarsi per far stare male altre donne“.

Clarissa è delusa dal fatto che Delia ci abbia provato con Barù nonostante sapesse che Jessica aveva una cotta per lui.

“Altro che solidarietà femminile. Mi vergogno per il modo in cui ci sia gente che abbia ascoltato certe parole e non abbia tutelato mia sorella e la derideva in varie occasioni” continua la minore delle Selassié palesemente innervosita.

Clarissa manda poi un avvertimento ai suoi ex compagni di avventura in cui li invita a parlare chiaro e ad aprire gli occhi: “Ricordatevi: l’Italia guarda tutto, miei ex compagni e non, non ve lo scordate“.

Nonostante sia la più piccola delle sorelle, Clarissa Selassiè ha un gran fegato e non teme di dire quello che pensa. Non si aspettava minimamente questo comportamento da Delia e anche da alcuni suoi ex compagni di avventura che riteneva amici.

Clarissa ha la fortuna di vedere tutto da casa e nessuno può mentirle. E’ guerra aperta al GF Vip