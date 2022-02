Masterchef Italia 2022 anticipazioni: doppio, clamoroso ritorno in cucina

Masterchef, tutto è pronto per una nuova puntata del cooking show più amato dagli italiani: torna questa sera su SkyUno, in prima serata

Come ogni giovedì l’appuntamento è immancabile: tutti sintonizzati su SkyUno in prima serata per una nuova puntata di Masterchef Italia, ormai arrivato alla sua undicesima edizione. Ancora una volta i severi giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli non aspettano altro che mettere alla prova gli aspiranti chef. La sorpresa della serata è il ritorno in studio di Francesco Aquila, trionfatore della scorsa edizione.

Questa volta il suo ruolo sarà quello di ospite speciale. Con lui anche l’altra finalista, Irene Volpe, e un altro personaggio il cui nome non è ancora noto. Per quanto riguarda la gara, i concorrenti rimasti dovranno fare i conti con una nuova e difficile Golden Mystery, ma soprattutto con una complicata prova esterna a Milano, nel centro della città.

Masterchef, un grande ritorno e un ospite misterioso nella puntata di stasera

Nella Golden Mystery, che è una novità di quest’anno, si parte dalla base della Mystey Box. I concorrenti dovranno preparare un piatto di alta cucina con degli ingredienti a sorpresa, nascosti dentro una scatola.

Tuttavia, l’importanza della “Golden” è che dà la possibilità (vincendo la prova) di andare direttamente in balconata. In questo modo non si dovrà fare l’Invention Test. Abbiamo già visto i concorrenti alle prese con questa particolare prova nelle scorse puntate, ma questa sera dovranno stare attenti.

A giudicare i loro piatti non ci saranno soltanto i giudici, ma anche un personaggio misterioso, che sarà ben camuffato e quindi irriconoscibile. Un ospite misterioso, la cui identità sarà svelato solo nel corso della puntata, ma non subito…