Doc 2 Nelle tue mani anticipazioni: Andrea Fanti tradito? L’ardua scelta

Arrivano le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Doc nelle tue mani, nella quinta puntata della seconda stagione, che andrà in onda questa sera su Rai 1



Anche questa stagione di “Doc – Nelle tue mani“, sta avendo un grandissimo successo. La seconda edizione della fiction con protagonista Luca Argentero è stata la prima serie tv a toccare nel dettaglio l’emergenza Covid vissuta nel 2020, intrecciando allo stesso tempo dello “smemorato” dottor Fanti.

E per quanto riguarda questa sera è pronto l’appuntamento su Rai 1: saranno trasmessi in frequenza il nono e il decimo episodio, che subito dopo saranno anche disponibili su RaiPlay. Si tratta della quinta puntata, nella quale vedremo Fanti sempre più in crisi, sia dal punto di vista privato che personale. Le cose per lui cominceranno ad andare male, a partire dal complicato rapporto con la figlia.

“Doc – Nelle tue Mani 2”: Andrea Fanti è sempre più in difficoltà. C’entra Cesconi

E sullo sfondo resta l’inchiesta che lo vede protagonista. I sospetti su di lui lo faranno sentire accerchiato. Intanto lui proseguirà la sua missione, schierandosi in prima linea pe salvare la vita di una donna che si trova in carcere, accusata di aver tentato di uccidere la figlia.

“Doc” lotterà contro una serie di pregiudizi per evitare che i suoi colleghi diano giudizi affrettati. Ma su Andrea pesa l’inchiesta che lo riguarda: il problema nasce dal fatto che Damiano Cesconi scopre un documento che può metterlo in difficoltà.

Ossia il certificato in cui è scritto che il defunto dottor Lazzarini aveva la febbre. Ecco perché il nuovo arrivato dovrà scegliere se tradire i suoi nuovi colleghi e mettersi in cattiva luce con loro, oppure mettersi dalla loro parte e far finta di non aver scoperto nulla.