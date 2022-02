Crollo di Soleil Sorge tra le braccia di Alex Belli: il motivo lascia di stucco

Il grande ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello ha creato scompiglio e turbato un po’ tutti, ma in particolare Soleil Sorge: sempre più confusa



Il rientro di Alex Belli nella casa del Grande Fratello ha portato indubbiamente scompiglio tra i “vipponi”. A farne le spese, in particolare, è stata Soleil Sorge. Come prevedibile la contemporanea presenza nella casa di Belli e della moglie di Delia Duran l’ha messa soltanto in confusione.

Ed infatti c’è stato un vero e proprio crollo, guardacaso proprio tra le braccia di Belli. Mentre lui si “sbatte” per riappacificarsi con la moglie, trova anche il tempo di consolare la sua “amica”. Lei ha pianto dicendo: “Tu sei tornato per Delia, non per me”. E poi alcune malcelate accuse.

Grande Fratello, il crollo di Soleil in lacrime con Alex Belli

“Questo è un teatrino, tutto quello che avete fatto e che sto vedendo. Di vero non vedo un bel niente”, ha detto all’attore. Soleil gli ha poi parlato dei suoi tweet: “Quelli che facevi mi davano forza, e sono statil’unica cosa ad aiutarmi qua dentro”, ha spiegato.

“La sola cosa che mi faceva stare bene era la verità e l’amicizia che c’era da noi, del nostro rapporto. Se non possiamo più avere quello mi sento sola, tu sei qui per tua moglie non per me”.

Infine Soleil ha espresso il desiderio di uscire dalla casa per poter tornare alla sua vita e cercare un equilibrio. Ma quello, in ogni caso, basterà aspettare fino alla finale del 14 marzo.