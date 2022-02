Rompicapo dei triangoli: sai quanti sono in tutto? Ti sfido!

Allena la tua mente per restare giovane! Passare del tempo in modo produttivo e divertente è possibile, devi solo accettare la mia sfida! Non ti prenderò molto tempo, ma fidati che una volta affrontato il rompicapo dei triangoli, sarai molto bravo ad individuare gli elementi.

Stai attento, perché le illusioni ottiche possono confonderti e potresti cadere in errore senza riuscire a risolvere il rompicapo dei triangoli! Le figure geometriche sono precise, ma quando le si vede in una accozzaglia, diventa molto difficile riuscire a vedere correttamente quanti triangoli ci sono in tutto. Sei mai stato capace di risolvere un indovinello del genere? Se non lo hai mai fatto, provaci adesso, ti spiego cosa fare.

Sei pronto ad affrontare la sfida? Devi soltanto contare? No! Si tratta di un rompicapo che è molto particolare, perché non serve soltanto mettere in atto le nostre abilità matematiche, ma c’entra anche le logica. Quanti sono i triangoli? Quando sfrutti il tuo cervello? Se sei pigro, sicuramente questo test di trarrà in trappola, perché la risposta è molto più semplice di quello che credi.

Se invece vuoi fare un indovinello che ha a che fare con l’economia e gli animali, fai il rompicapo del gatto, vedrai che non te ne pentirai! Giocare e risolvere questi quiz non solo ti piacerà, ma ti renderà più reattivo!

Se si dovesse esercitare il problem solving nel mondo del lavoro, con questo metodo non ci sono eguali! Se scorri ti darò a risposta, altrimenti prenditi ancora del tempo per capire come risolvere l’enigma.

LEGGI ANCHE -> Rompicapo: trova l’auto in un covo pieno di lumache!

Il rompicapo dei triangoli, soluzione: è facilissimo!

Qualora volessi optare per qualcosa come una caccia al tesoro, fai il rompicapo dell’elefante! E’ molto divertente, ma fa letteralmente confondere perché riuscire a trovarlo è molto difficile. Stessa cosa per questi triangoli, hai capito come risolvere il rompicapo? E’ molto arduo, ma una volta capito il metodo, non avrai problemi.

LEGGI ANCHE -> Riesci a risolvere il rompicapo dei fratelli? E’ da strizzacervelli!

Ebbene sì, la risposta è proprio la numero cinque! Anche la faccina si è stranita, ma al tempo stesso è contenta della soluzione. Ti spiego perché il numero esatto dei triangoli in tutto è proprio 13.

Non basta contare i singoli triangoli, ma bisogna trovare TUTTE le forme geometriche in questione. Quindi, bisogna cercarle anche in altri punti del disegno e all’interno stesso della figura.

Per questo ti ho detto che si ha anche a cha fare con la logica. Non basta contare, quello sarebbe fin troppo facile. La verità è che a bravura in questi test risiede proprio nel tuo spirito combattivo e nella voglia di risolvere i singoli tranelli.

Allora, ci sei riuscito da solo o hai avuto bisogno del mio aiuto? Ci vediamo al prossimo enigma!